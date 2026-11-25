LG W2NX5085TKB Lavasciuga Slim 8/5 kg Serie X5, Classe A-10%/E, Wi-Fi | 1200 Giri, AI DD, TurboWash 360, Vapore Steam, Profondità Ridotta, Motore Inverter Direct Drive, Bianca
549,90 €
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Caratteristiche
- LAVASCIUGA SLIM 8/5 KG PER CHI HA POCO SPAZIO: pensata per chi vive in appartamenti in città e per coppie e piccoli nuclei familiari, ti permette di fare il bucato e riporre i capi già asciutti senza stendere: lava fino a 8 kg e asciuga fino a 5 kg
- PROFONDITÀ RIDOTTA: grazie al design slim puoi installarla in bagni piccoli, in un ripostiglio o dietro una porta, per avere un elettrodomestico compatto senza rinunciare alle prestazioni
- TECNOLOGIA AI DD: l'intelligenza artificiale di LG rileva il peso del carico, riconosce la tipologia di tessuti e sceglie da sola i movimenti ottimali tra 20.000 combinazioni, per trattare ogni capo con la giusta cura
- LAVAGGIO A VAPORE STEAM: il vapore igienizza i capi eliminando germi, batteri e allergeni, una cura in più per lenzuola, intimo e capi a contatto con la pelle; distende anche le fibre per un lavaggio più efficace
- TURBOWASH 360: 4 getti d'acqua con effetto doccia 3D lavano a fondo in soli 39 minuti risparmiando acqua ed energia, comodo la mattina prima del lavoro o per lavare la tuta dopo la palestra
- WI-FI CON LG THINQ: per chi ama la casa smart, controlli la lavasciuga dall'app LG ThinQ sul tuo smartphone o con la voce, ricevi una notifica a fine ciclo e scarichi nuovi programmi di lavaggio
- LAVATRICE E ASCIUGATRICE INSIEME: funziona come lavatrice e asciugatrice in un unico elettrodomestico, per chi fa il bucato spesso e vuole capi pronti da riporre, dalla tuta dopo la palestra alle lenzuola
- UN SOLO ELETTRODOMESTICO, MENO CONSUMI: per chi ha a cuore la sostenibilità, unisce due apparecchi in uno e il ciclo di lavaggio è il 10% più efficiente rispetto allo standard minimo della classe A; il motore Inverter Direct Drive riduce rumori e vibrazioni
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 8/5 kg - Classe A-30%/E - Wi-Fi
In breve
LG W2NX5085TKB Lavasciuga Slim 8/5 kg Serie X5, Classe A-10%/E, Wi-Fi | 1200 Giri, AI DD, TurboWash 360, Vapore Steam, Profondità Ridotta, Motore Inverter Direct Drive, Bianca costa 549,90 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 18:17; può variare dopo la pubblicazione.
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