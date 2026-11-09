Accoltellamento a Vicenza: giovane fermato per tentato omicidio

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Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte tra il 7 e l'8 novembre a Vicenza, in zona Valletta del Silenzio. La Polizia di Stato ha fermato un giovane di 21 anni, di origine kosovara, con l'accusa di tentato omicidio. Il fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

La dinamica dell'aggressione

Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, la sera del 7 novembre un gruppo di giovani tra i 18 e i 22 anni si era riunito nell'area verde per festeggiare un diciottesimo compleanno. Durante la serata, il fermato avrebbe assunto comportamenti molesti, culminati intorno alle 03:00 in una violenta aggressione. Dopo aver minacciato una ragazza con un coltello, il giovane si è scagliato contro due ragazzi che erano intervenuti per calmarlo, colpendoli con numerosi fendenti.

Le condizioni delle vittime

Una delle vittime ha riportato ferite da taglio alla spalla sinistra e alla regione sottoscapolare destra. L'altro giovane è stato colpito al sopracciglio e al bulbo oculare sinistro, con gravi fratture al volto e il concreto rischio di perdere la vista. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

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Le indagini e il fermo

Dopo l'aggressione, l'indagato si era reso irreperibile, ma è stato rintracciato poco dopo presso l'abitazione della fidanzata. La perquisizione domiciliare e personale ha permesso di sequestrare gli abiti indossati durante la notte, sui quali sono state trovate evidenti macchie di sangue e tracce di fango. Il quadro probatorio raccolto ha indotto il Pubblico Ministero a emettere un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza sarà accertata solo con sentenza irrevocabile.

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