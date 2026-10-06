Approvata la graduatoria per due posti di operai di pulizia a Marcellinara

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È stata pubblicata l'approvazione della graduatoria definitiva per l'assunzione di due operai addetti ai servizi di igiene e pulizia presso la sede di Marcellinara (CZ) della società CAL.ME S.p.A.. L'avviamento è avvenuto mediante chiamata con avviso pubblico e la procedura era riservata ai soggetti iscritti alle liste del collocamento mirato di cui all'art. 1 della Legge 68/99.

La procedura di assunzione

La selezione, curata dal Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro, Collocamento Mirato, prevedeva una graduatoria limitata a coloro che avevano aderito alla specifica occasione di lavoro. L'assunzione è a tempo parziale e determinato, con inquadramento nel livello Area esecutiva 1 e profilo professionale classificato secondo l'ISTAT 6.1.5.1.0. La sede di lavoro è Marcellinara, in provincia di Catanzaro.

Approvazione della graduatoria definitiva

Con l'atto numero 16837 del 6 ottobre 2026, è stata disposta l'approvazione della graduatoria definitiva, che conclude l'iter di selezione. I candidati idonei potranno essere contattati per l'avvio al lavoro secondo l'ordine di graduatoria. La CAL.ME S.p.A. è una società che opera nel settore dei servizi ambientali e dell'igiene urbana, e questa assunzione rappresenta un'opportunità concreta di impiego per le persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette.

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