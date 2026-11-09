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Arrestato 20enne a Roma con 117 grammi di hashish vicino alla Piramide Cestia

Redazione
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Arrestato 20enne a Roma con 117 grammi di hashish vicino alla Piramide Cestia
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Un giovane di 20 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Aventino con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio si è verificato nei pressi della Piramide Cestia, dove il ragazzo si aggirava con un atteggiamento che ha insospettito i militari.

Il controllo e la perquisizione

I Carabinieri, notato il comportamento sospetto, hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Dopo una perquisizione personale, i militari hanno esteso il controllo anche al domicilio del giovane. L'operazione ha permesso di rinvenire 117 grammi di hashish già suddivisi in dosi, insieme al materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

L'arresto e il provvedimento del giudice

Per il 20enne sono scattate le manette e l'accompagnamento presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio. Il Giudice ha convalidato l'arresto e disposto per l'indagato l'obbligo di firma in caserma, in attesa delle ulteriori valutazioni processuali.

Un fenomeno da non sottovalutare

Il caso rientra nell'ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle zone centrali della capitale, dove la presenza di turisti e residenti rende particolarmente sensibile il controllo del territorio. Le forze dell'ordine intensificano i servizi di vigilanza per prevenire e reprimere attività illecite legate alla droga.

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Argomenti:
arresto hashish spaccio roma piramide cestia carabinieri detenzione stupefacenti obbligo firma

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