Arrestato a Brescia un evaso con pistola carica in auto

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Un uomo di 40 anni, pluripregiudicato e già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Brescia per evasione e detenzione e porto illegale di armi. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto protagonisti gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia, impegnati nelle consuete attività di controllo del territorio.

Il controllo in via Chiusure

Durante un pattugliamento in Via Chiusure, gli operatori hanno notato un’autovettura sospetta e hanno deciso di fermarla per un controllo. Alla guida c’era il 40enne, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo era anche destinatario di un Avviso Orale del Questore.

Gli accertamenti presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno hanno confermato che il soggetto era sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in città, con il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi a qualsiasi titolo.

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La pistola e il sequestro

Durante il controllo, i poliziotti hanno notato dal finestrino posteriore del veicolo la presenza di un calcio di pistola. Hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e veicolare, che ha portato al sequestro di una pistola ad aria compressa non in libera vendita, con caricatore inserito e rifornito, non denunciata alle autorità e detenuta senza regolare porto d’armi.

Vista la pericolosità del soggetto, gli agenti hanno esteso la perquisizione al domicilio, trovando e sequestrando anche:

una pistola soft air calibro 50 mm, replica perfetta di un’arma semiautomatica;

calibro 50 mm, replica perfetta di un’arma semiautomatica; una mazza di legno modificata con viti e corpi metallici;

13 munizioni di gomma di vario calibro;

10 capsule di metallo di CO2;

varie munizioni a salve calibro 8.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, l’uomo è stato arrestato per evasione e detenzione e porto illegale di armi.

Le misure del Questore

Considerati i numerosi precedenti specifici e la conclamata pericolosità, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto l’avvio della procedura per l’irrogazione della Misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

«Un soggetto violento e pericoloso è stato individuato, arrestato e assicurato alla Giustizia grazie all’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato – ha sottolineato il Questore Sartori –. La successiva applicazione di misure di prevenzione personali è finalizzata a far sì che chi viola sistematicamente le leggi dello Stato e vive abitualmente grazie ai proventi del crimine venga messo in condizioni di essere vigilato e controllato dalle Forze di Polizia a tutela della collettività».