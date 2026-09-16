Calcio Serie B, arbitri della 5ª giornata
Serie B, arbitri della 5ª giornata: Colombo per il derby Verona Vicenza, Ayroldi dirige Sampdoria Catanzaro
Le designazioni arbitrali della quinta giornata di Serie B 2026-2027 affidano a Di Bello e Galipò le gare delle due capoliste Mantova e Palermo. Marchetti scelto per Ascoli Avellino
L’AIA CAN ha reso note le designazioni complete per la quinta giornata di Serie BKT, turno caratterizzato da incontri importanti sia nelle zone alte della classifica sia nella corsa per uscire dalle ultime posizioni.
L’attenzione principale sarà rivolta al derby veneto tra Hellas Verona e LR Vicenza, affidato ad Andrea Colombo. Per la sfida Sampdoria Catanzaro è stato invece designato Giovanni Ayroldi, con Giua al VAR e Gariglio nel ruolo di AVAR.
Le capoliste Mantova e Palermo, entrambe a quota 10 punti dopo quattro giornate, saranno impegnate rispettivamente contro Pisa e Padova. Mantova Pisa sarà diretta da Galipò, mentre Palermo Padova è stata assegnata a Di Bello.
Perri per Juve Stabia Cesena
La partita tra Juve Stabia e Cesena sarà arbitrata da Perri. Miniutti e Monaco svolgeranno il ruolo di assistenti, mentre Castellone sarà il quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Volpi, affiancato da Maggioni come AVAR.
Arbitro: Perri
Assistenti: Miniutti e Monaco
Quarto ufficiale: Castellone
VAR: Volpi
AVAR: Maggioni
Abisso dirige Carrarese Benevento
Per Carrarese Benevento la scelta è ricaduta su Abisso. Gli assistenti saranno Galimberti e Lauri, con Eremitaggio quarto ufficiale. In sala VAR opereranno Rutella e Aureliano.
Arbitro: Abisso
Assistenti: Galimberti e Lauri
Quarto ufficiale: Eremitaggio
VAR: Rutella
AVAR: Aureliano
Cremonese Virtus Entella affidata a Mazzoni
Sarà Mazzoni a dirigere Cremonese Virtus Entella. La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Laudato e Di Giacinto e dal quarto ufficiale Mucera. Baroni e Marini saranno rispettivamente VAR e AVAR.
Arbitro: Mazzoni
Assistenti: Laudato e Di Giacinto
Quarto ufficiale: Mucera
VAR: Baroni
AVAR: Marini
Di Bello per Palermo Padova
Una delle partite più interessanti del turno è Palermo Padova. I rosanero condividono la vetta della classifica con il Mantova, mentre il Padova segue a tre lunghezze. La direzione è stata assegnata a Di Bello.
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Bahri e Di Gioia
Quarto ufficiale: Gauzolino
VAR: Meraviglia
AVAR: Volpi
Ayroldi arbitra Sampdoria Catanzaro
La sfida Sampdoria Catanzaro sarà diretta da Ayroldi. I blucerchiati cercano ancora la prima vittoria stagionale, mentre i giallorossi arrivano all’appuntamento dopo avere conquistato i primi tre punti del campionato.
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Mokhtar e Grasso
Quarto ufficiale: Drigo
VAR: Giua
AVAR: Gariglio
Marchetti scelto per Ascoli Avellino
Ad arbitrare Ascoli Avellino sarà Marchetti. Entrambe le squadre hanno raccolto sette punti nelle prime quattro giornate e puntano a rimanere nelle posizioni più importanti della graduatoria.
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Luciani e Scarpa
Quarto ufficiale: Cerbasi
VAR: Paterna
AVAR: Del Giovane
Di Loreto per Arezzo Südtirol
La gara Arezzo Südtirol è stata affidata a Di Loreto. Gli altoatesini sono ancora imbattuti e occupano il terzo posto, mentre l’Arezzo ha ottenuto due vittorie e due sconfitte.
Arbitro: Di Loreto
Assistenti: Rinaldi e Boato
Quarto ufficiale: Zoppi
VAR: Prontera
AVAR: Paganessi
Colombo dirige il derby Hellas Verona LR Vicenza
Il derby veneto tra Hellas Verona e LR Vicenza sarà arbitrato da Colombo. Una gara particolarmente sentita, nella quale la gestione degli episodi e della pressione ambientale potrà avere un peso decisivo.
Arbitro: Colombo
Assistenti: Perrotti e Palermo
Quarto ufficiale: Collu
VAR: Camplone
AVAR: Meraviglia
Galipò per Mantova Pisa
La capolista Mantova ospiterà il Pisa in una delle partite di maggiore rilievo. La direzione sarà affidata a Galipò, con Massimi al VAR e Di Vuolo come AVAR.
Arbitro: Galipò
Assistenti: Rossi L. e Regattieri
Quarto ufficiale: Crezzini
VAR: Massimi
AVAR: Di Vuolo
Calzavara arbitra Modena Empoli
A completare il programma sarà Modena Empoli, gara diretta da Calzavara. Le due formazioni sono separate da un solo punto e cercano continuità dopo un avvio caratterizzato da risultati alterni.
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Mondin e Della Mea
Quarto ufficiale: Sacchi J. L.
VAR: Piccinini
AVAR: Cosso
Classifica Serie B 2026-2027 dopo quattro giornate
- Mantova: 10 punti, 4 partite, 3 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte, 8 gol fatti, 3 subiti, differenza reti +5
- Palermo: 10 punti, 4 partite, 3 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte, 8 gol fatti, 4 subiti, differenza reti +4
- Südtirol: 8 punti, 4 partite, 2 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte, 5 gol fatti, 2 subiti, differenza reti +3
- Avellino: 7 punti, 4 partite, 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 6 gol fatti, 3 subiti, differenza reti +3
- Modena: 7 punti, 4 partite, 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 6 gol fatti, 3 subiti, differenza reti +3
- Ascoli: 7 punti, 4 partite, 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 4 gol fatti, 3 subiti, differenza reti +1
- Padova: 7 punti, 4 partite, 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 4 gol fatti, 4 subiti, differenza reti 0
- Cesena: 6 punti, 4 partite, 1 vittoria, 3 pareggi, 0 sconfitte, 6 gol fatti, 5 subiti, differenza reti +1
- Pisa: 6 punti, 4 partite, 2 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 6 gol fatti, 6 subiti, differenza reti 0
- Empoli: 6 punti, 4 partite, 2 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 3 gol fatti, 4 subiti, differenza reti -1
- Arezzo: 6 punti, 4 partite, 2 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 5 gol fatti, 9 subiti, differenza reti -4
- LR Vicenza: 5 punti, 4 partite, 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta, 6 gol fatti, 8 subiti, differenza reti -2
- Hellas Verona: 4 punti, 4 partite, 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte, 8 gol fatti, 6 subiti, differenza reti +2
- Virtus Entella: 4 punti, 4 partite, 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte, 7 gol fatti, 6 subiti, differenza reti +1
- Benevento: 4 punti, 4 partite, 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte, 5 gol fatti, 5 subiti, differenza reti 0
- Cremonese: 4 punti, 4 partite, 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte, 5 gol fatti, 7 subiti, differenza reti -2
- Catanzaro: 3 punti, 4 partite, 1 vittoria, 0 pareggi, 3 sconfitte, 4 gol fatti, 7 subiti, differenza reti -3
- Juve Stabia: 2 punti, 4 partite, 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte, 3 gol fatti, 6 subiti, differenza reti -3
- Carrarese: 1 punto, 4 partite, 0 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte, 2 gol fatti, 5 subiti, differenza reti -3
- Sampdoria: 1 punto, 4 partite, 0 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte, 3 gol fatti, 8 subiti, differenza reti -5
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