Calcio Serie B, arbitri della 5ª giornata

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Serie B, arbitri della 5ª giornata: Colombo per il derby Verona Vicenza, Ayroldi dirige Sampdoria Catanzaro

Le designazioni arbitrali della quinta giornata di Serie B 2026-2027 affidano a Di Bello e Galipò le gare delle due capoliste Mantova e Palermo. Marchetti scelto per Ascoli Avellino

L’AIA CAN ha reso note le designazioni complete per la quinta giornata di Serie BKT, turno caratterizzato da incontri importanti sia nelle zone alte della classifica sia nella corsa per uscire dalle ultime posizioni.

L’attenzione principale sarà rivolta al derby veneto tra Hellas Verona e LR Vicenza, affidato ad Andrea Colombo. Per la sfida Sampdoria Catanzaro è stato invece designato Giovanni Ayroldi, con Giua al VAR e Gariglio nel ruolo di AVAR.

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Le capoliste Mantova e Palermo, entrambe a quota 10 punti dopo quattro giornate, saranno impegnate rispettivamente contro Pisa e Padova. Mantova Pisa sarà diretta da Galipò, mentre Palermo Padova è stata assegnata a Di Bello.

Perri per Juve Stabia Cesena

La partita tra Juve Stabia e Cesena sarà arbitrata da Perri. Miniutti e Monaco svolgeranno il ruolo di assistenti, mentre Castellone sarà il quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Volpi, affiancato da Maggioni come AVAR.

Arbitro: Perri

Assistenti: Miniutti e Monaco

Quarto ufficiale: Castellone

VAR: Volpi

AVAR: Maggioni

Abisso dirige Carrarese Benevento

Per Carrarese Benevento la scelta è ricaduta su Abisso. Gli assistenti saranno Galimberti e Lauri, con Eremitaggio quarto ufficiale. In sala VAR opereranno Rutella e Aureliano.

Arbitro: Abisso

Assistenti: Galimberti e Lauri

Quarto ufficiale: Eremitaggio

VAR: Rutella

AVAR: Aureliano

Cremonese Virtus Entella affidata a Mazzoni

Sarà Mazzoni a dirigere Cremonese Virtus Entella. La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Laudato e Di Giacinto e dal quarto ufficiale Mucera. Baroni e Marini saranno rispettivamente VAR e AVAR.

Arbitro: Mazzoni

Assistenti: Laudato e Di Giacinto

Quarto ufficiale: Mucera

VAR: Baroni

AVAR: Marini

Di Bello per Palermo Padova

Una delle partite più interessanti del turno è Palermo Padova. I rosanero condividono la vetta della classifica con il Mantova, mentre il Padova segue a tre lunghezze. La direzione è stata assegnata a Di Bello.

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Bahri e Di Gioia

Quarto ufficiale: Gauzolino

VAR: Meraviglia

AVAR: Volpi

Ayroldi arbitra Sampdoria Catanzaro

La sfida Sampdoria Catanzaro sarà diretta da Ayroldi. I blucerchiati cercano ancora la prima vittoria stagionale, mentre i giallorossi arrivano all’appuntamento dopo avere conquistato i primi tre punti del campionato.

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Mokhtar e Grasso

Quarto ufficiale: Drigo

VAR: Giua

AVAR: Gariglio

Marchetti scelto per Ascoli Avellino

Ad arbitrare Ascoli Avellino sarà Marchetti. Entrambe le squadre hanno raccolto sette punti nelle prime quattro giornate e puntano a rimanere nelle posizioni più importanti della graduatoria.

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Luciani e Scarpa

Quarto ufficiale: Cerbasi

VAR: Paterna

AVAR: Del Giovane

Di Loreto per Arezzo Südtirol

La gara Arezzo Südtirol è stata affidata a Di Loreto. Gli altoatesini sono ancora imbattuti e occupano il terzo posto, mentre l’Arezzo ha ottenuto due vittorie e due sconfitte.

Arbitro: Di Loreto

Assistenti: Rinaldi e Boato

Quarto ufficiale: Zoppi

VAR: Prontera

AVAR: Paganessi

Colombo dirige il derby Hellas Verona LR Vicenza

Il derby veneto tra Hellas Verona e LR Vicenza sarà arbitrato da Colombo. Una gara particolarmente sentita, nella quale la gestione degli episodi e della pressione ambientale potrà avere un peso decisivo.

Arbitro: Colombo

Assistenti: Perrotti e Palermo

Quarto ufficiale: Collu

VAR: Camplone

AVAR: Meraviglia

Galipò per Mantova Pisa

La capolista Mantova ospiterà il Pisa in una delle partite di maggiore rilievo. La direzione sarà affidata a Galipò, con Massimi al VAR e Di Vuolo come AVAR.

Arbitro: Galipò

Assistenti: Rossi L. e Regattieri

Quarto ufficiale: Crezzini

VAR: Massimi

AVAR: Di Vuolo

Calzavara arbitra Modena Empoli

A completare il programma sarà Modena Empoli, gara diretta da Calzavara. Le due formazioni sono separate da un solo punto e cercano continuità dopo un avvio caratterizzato da risultati alterni.

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Mondin e Della Mea

Quarto ufficiale: Sacchi J. L.

VAR: Piccinini

AVAR: Cosso

Classifica Serie B 2026-2027 dopo quattro giornate

Mantova: 10 punti, 4 partite, 3 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte, 8 gol fatti, 3 subiti, differenza reti +5 Palermo: 10 punti, 4 partite, 3 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte, 8 gol fatti, 4 subiti, differenza reti +4 Südtirol: 8 punti, 4 partite, 2 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte, 5 gol fatti, 2 subiti, differenza reti +3 Avellino: 7 punti, 4 partite, 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 6 gol fatti, 3 subiti, differenza reti +3 Modena: 7 punti, 4 partite, 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 6 gol fatti, 3 subiti, differenza reti +3 Ascoli: 7 punti, 4 partite, 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 4 gol fatti, 3 subiti, differenza reti +1 Padova: 7 punti, 4 partite, 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 4 gol fatti, 4 subiti, differenza reti 0 Cesena: 6 punti, 4 partite, 1 vittoria, 3 pareggi, 0 sconfitte, 6 gol fatti, 5 subiti, differenza reti +1 Pisa: 6 punti, 4 partite, 2 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 6 gol fatti, 6 subiti, differenza reti 0 Empoli: 6 punti, 4 partite, 2 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 3 gol fatti, 4 subiti, differenza reti -1 Arezzo: 6 punti, 4 partite, 2 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 5 gol fatti, 9 subiti, differenza reti -4 LR Vicenza: 5 punti, 4 partite, 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta, 6 gol fatti, 8 subiti, differenza reti -2 Hellas Verona: 4 punti, 4 partite, 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte, 8 gol fatti, 6 subiti, differenza reti +2 Virtus Entella: 4 punti, 4 partite, 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte, 7 gol fatti, 6 subiti, differenza reti +1 Benevento: 4 punti, 4 partite, 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte, 5 gol fatti, 5 subiti, differenza reti 0 Cremonese: 4 punti, 4 partite, 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte, 5 gol fatti, 7 subiti, differenza reti -2 Catanzaro: 3 punti, 4 partite, 1 vittoria, 0 pareggi, 3 sconfitte, 4 gol fatti, 7 subiti, differenza reti -3 Juve Stabia: 2 punti, 4 partite, 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte, 3 gol fatti, 6 subiti, differenza reti -3 Carrarese: 1 punto, 4 partite, 0 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte, 2 gol fatti, 5 subiti, differenza reti -3 Sampdoria: 1 punto, 4 partite, 0 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte, 3 gol fatti, 8 subiti, differenza reti -5