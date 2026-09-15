Serie B senza pareggi a reti bianche dopo quattro giornate un dato che mancava dal 1955

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Serie B senza pareggi a reti bianche dopo quIl campionato cadetto parte all’insegna dello spettacolo con una media di 2,6 gol e oltre 27 conclusioni per gara mentre cresce sensibilmente il tempo effettivo di gioco

La Serie BKT 2026 2027 ha iniziato la stagione con un dato particolarmente significativo: nelle prime quattro giornate non si è conclusa nessuna partita sul risultato di 0-0. Per ritrovare un avvio simile nel campionato cadetto bisogna tornare alla stagione 1955 1956, ben 71 anni fa.

Il dato diventa ancora più rilevante considerando che, nello stesso periodo, anche la Serie A non ha registrato pareggi senza reti. Dopo 360 minuti di campionato, i due principali tornei italiani mostrano quindi una maggiore propensione offensiva e una riduzione delle partite bloccate.

Una Serie B più offensiva e imprevedibile

L’assenza di 0-0 non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro statistico caratterizzato da maggiore intensità e numerose occasioni da gol. Nelle prime quattro giornate, la media realizzativa della Serie B ha raggiunto le 2,6 reti per partita, mentre ogni incontro ha prodotto mediamente 27,3 tiri complessivi.

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Sono numeri che descrivono un campionato dinamico, nel quale molte squadre cercano di costruire gioco anche lontano dal proprio stadio. La ricerca della vittoria sembra prevalere sulla scelta di difendere il pareggio, rendendo ogni partita più aperta e difficile da prevedere.

Il tempo effettivo di gioco supera i 57 minuti

Uno degli elementi che può aver favorito l’aumento delle occasioni è la crescita del tempo effettivo di gioco. In questo avvio di stagione la Serie BKT ha raggiunto una media di 57 minuti e 7 secondi per incontro, il valore più alto degli ultimi cinque campionati.

Il confronto evidenzia un cambiamento netto:

2026 2027: 57 minuti e 7 secondi

57 minuti e 7 secondi 2025 2026: 52 minuti e 4 secondi

52 minuti e 4 secondi 2024 2025: 52 minuti e 13 secondi

52 minuti e 13 secondi 2023 2024: 53 minuti e 29 secondi

53 minuti e 29 secondi 2022 2023: 50 minuti e 90 secondi

Quasi cinque minuti di azione in più rispetto alla stagione precedente significano un maggior numero di possessi, transizioni e situazioni potenzialmente pericolose. Nei finali, inoltre, la stanchezza può creare spazi e favorire gol decisivi.

Le direttive arbitrali contro le perdite di tempo e le nuove procedure introdotte per velocizzare le riprese del gioco sembrano aver contribuito a questa evoluzione.

Il fattore campo perde importanza

Anche la distribuzione dei risultati conferma l’equilibrio della competizione. Le vittorie casalinghe rappresentano il 40 per cento degli incontri disputati, mentre i successi in trasferta hanno già raggiunto il 35 per cento.

La distanza ridotta tra questi valori dimostra che giocare davanti al proprio pubblico non garantisce più un vantaggio determinante. Le formazioni ospiti affrontano le trasferte con maggiore coraggio, cercando spesso di imporre il proprio gioco anziché limitarsi a contenere gli avversari.

I numeri principali dopo quattro giornate

Il primo bilancio della Serie BKT restituisce l’immagine di un torneo spettacolare e competitivo:

nessun incontro terminato 0-0

2,6 gol di media per partita

di media per partita 27,3 tiri complessivi a incontro

complessivi a incontro 57 minuti e 7 secondi di tempo effettivo medio

di tempo effettivo medio 40 per cento di vittorie interne

di vittorie interne 35 per cento di successi esterni

Un avvio che promette spettacolo

Quattro giornate non sono ancora sufficienti per definire l’intera stagione, ma la tendenza iniziale appare chiara. La Serie B 2026 2027 sta proponendo incontri più lunghi dal punto di vista del gioco reale, squadre meno attendiste e un numero elevato di conclusioni.

L’assenza di pareggi a reti bianche, unita all’aumento del tempo effettivo, racconta un campionato nel quale si gioca di più e si cerca con maggiore insistenza la vittoria. Le prossime giornate diranno se questa trasformazione riuscirà a consolidarsi oppure se il ritorno degli equilibri tattici modificherà i numeri registrati in avvio.