Serie B, stangata per Empoli e Vicenza: quattro giornate complessive agli allenatori

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Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative alla quarta giornata di Serie B con due calciatori fermati per un turno numerose ammende e provvedimenti anche per tecnici e dirigenti

Due calciatori squalificati dopo la quarta giornata

Sono Marco Curto dell’Empoli e Mehdi Léris del Pisa i due calciatori squalificati in seguito alle gare della quarta giornata di Serie B. Entrambi dovranno saltare il prossimo turno di campionato dopo essere stati espulsi per un grave fallo di gioco.

Le squalifiche arrivano al termine di un fine settimana particolarmente intenso, caratterizzato da dieci partite e da diversi interventi disciplinari.

Due giornate a Guido Pagliuca e ammenda per l’allenatore dell’Empoli

La sanzione più severa riguarda Guido Pagliuca, allenatore dell’Empoli, fermato per due giornate effettive e multato di 3.000 euro.

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Al termine della partita persa in casa contro l’Arezzo, il tecnico avrebbe protestato platealmente assumendo un atteggiamento aggressivo nei confronti dell’arbitro. Secondo quanto riportato negli atti ufficiali, Pagliuca avrebbe reiterato la propria condotta tentando anche di impedire al direttore di gara di lasciare il terreno di gioco.

Due turni di squalifica anche per Filippo Carobbio dell’LR Vicenza, punito per avere rivolto un’espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara al 41esimo minuto del secondo tempo.

Tra gli allenatori ammoniti figurano inoltre:

Francesco Antonio Modesto del Mantova , arrivato alla terza sanzione

, arrivato alla terza sanzione Nicola Antonio Calabro del Padova , alla seconda sanzione

, alla seconda sanzione Gabriele Cioffi della Carrarese, alla prima sanzione

Le ammende comminate alle società

Il quadro disciplinare della giornata comprende anche diverse ammende alle società di Serie B.

La sanzione economica più alta, pari a 8.000 euro, è stata inflitta all’Arezzo. Durante la partita alcuni sostenitori avrebbero lanciato sette fumogeni e numerose bottigliette all’interno del recinto di gioco. La sanzione è stata comunque attenuata sulla base delle circostanze previste dal Codice di giustizia sportiva.

L’Avellino dovrà pagare 6.000 euro per avere ritardato senza giustificazione di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo e di circa due minuti quello della ripresa.

Ammenda di 5.000 euro all’Hellas Verona per i cori rivolti dai propri sostenitori alla tifoseria avversaria.

Il Benevento è stato multato di 4.000 euro per il ritardo di circa quattro minuti nell’inizio del primo tempo. Ammende da 3.000 euro, invece, per Ascoli e Padova, entrambe sanzionate per avere ritardato di circa tre minuti l’avvio delle rispettive partite.

Materiale pirotecnico negli stadi e decisioni sulle società

Durante le partite della quarta giornata, i sostenitori di Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Cesena, Cremonese, LR Vicenza, Padova, Palermo e Pisa hanno introdotto e utilizzato nei rispettivi settori materiale pirotecnico come petardi, fumogeni e bengala.

Per queste condotte non sono state adottate ulteriori sanzioni nei confronti delle società, fatta eccezione per i provvedimenti specificamente indicati. Nella valutazione sono state considerate le circostanze previste dall’articolo 29 del Codice di giustizia sportiva.

Simulazione in area sanzionata con ammonizione e multa

Due calciatori hanno ricevuto un’ammonizione e un’ammenda di 1.500 euro per avere simulato un intervento falloso nell’area di rigore avversaria:

Salvatore Cerbone dell’Hellas Verona

Gabriele Parlanti della Carrarese

Entrambi sono alla prima sanzione stagionale.

Per comportamento non regolamentare in campo è stato ammonito per la seconda volta Alessandro Dellavalle del Padova. Prima sanzione, invece, per Samuele Mulattieri e Tomas Suslov dell’Hellas Verona, oltre a Francesco Paolo Salvemini e Antonios Siatounis del Benevento.

Le ammonizioni per proteste contro gli arbitri

Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara sono stati ammoniti Lorenzo Insigne della Sampdoria e Nicholas Rizzo dell’Ascoli, entrambi alla seconda sanzione.

Prima ammonizione stagionale per Gianluca Frabotta del Cesena.

I giocatori ammoniti per comportamento scorretto

Sono arrivati alla seconda sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario:

Mattia Bani del Palermo

Federico Bonazzoli della Cremonese

Alessandro Juli Capelli del Padova

Pietro Fusi del Padova

Liam Henderson della Sampdoria

Oulai Christian Kouan del Benevento

Luca Parodi della Virtus Entella

Alla prima sanzione risultano invece Fahem Benaissa Yahia del Mantova, Edoardo Biondini dell’Empoli, Tommaso Corazza e Giuseppe Cuomo dell’LR Vicenza, Giacomo De Pieri dell’Ascoli, Stefano Di Mario della Virtus Entella, Antonio Fiori, Jacopo Gelli e Mihajlo Ilić del Cesena, Matteo Gilli dell’Arezzo, Seid Korač e Amin Sarr dell’Hellas Verona, Filippo Missori e Michael Venturi dell’Avellino, Andrea Primasso del Pisa, Fabio Rispoli, Giacomo Stabile e Simone Tronchin del Südtirol, Daniel Tonoli del Modena, Luka Topalovic della Carrarese ed Emanuele Zuelli del Padova.

Nell’elenco compaiono anche due giocatori del Catanzaro: Nicola Mosti e Franky Tchaouna, entrambi alla prima ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Squalificati anche due dirigenti

Un turno di stop e 2.000 euro di ammenda per Antonio Moscaritolo dell’Avellino. Il dirigente è stato sanzionato per avere assunto ripetutamente un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria al 19esimo minuto del secondo tempo.

Una giornata di squalifica anche per Alessandro Andreini della Virtus Entella, che al 30esimo del primo tempo avrebbe contestato platealmente una decisione arbitrale.

I risultati della quarta giornata di Serie B

Questi i risultati presi in esame per le decisioni disciplinari:

Avellino Palermo 1-1

Benevento Hellas Verona 3-1

Catanzaro Carrarese 1-0

Cesena Cremonese 2-2

Empoli Arezzo 0-1

LR Vicenza Juve Stabia 1-1

Mantova Sampdoria 2-0

Padova Ascoli 1-0

Pisa Virtus Entella 1-4

Südtirol Modena 1-1

Le decisioni disciplinari influenzeranno soprattutto il prossimo turno, nel quale Empoli e Pisa non potranno schierare Curto e Léris, mentre le panchine di Empoli e LR Vicenza dovranno fare i conti con le squalifiche dei rispettivi tecnici.

Leggi QUI il Comunicato Ufficiale