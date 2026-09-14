Serie B, Pafundi trascina il Catanzaro ed è il Player of the Week della quarta giornata

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Il talento giallorosso decisivo nel primo successo stagionale con l’assist per il gol di Pietro Iemmello

Pafundi protagonista della vittoria del Catanzaro

Simone Pafundi è stato nominato Player of the Week della quarta giornata di Serie BKT. Un riconoscimento conquistato grazie alla prestazione offerta nel primo successo in campionato del Catanzaro, deciso dalla rete di Pietro Iemmello.

Il fantasista giallorosso ha lasciato il segno con l’assist che ha permesso al capitano di realizzare il gol della vittoria. Una giocata importante non soltanto per il risultato, ma anche per il valore che i primi tre punti possono assumere nel percorso della squadra allenata da Giorgio Gorgone.

Sette occasioni create e un assist decisivo

I numeri confermano l’influenza di Pafundi sulla manovra offensiva del Catanzaro. Il numero 20 ha creato sette occasioni per i compagni, tutte sviluppate su azione, compreso il passaggio vincente per Iemmello.

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Nessun altro calciatore ha raggiunto lo stesso dato nel corso della quarta giornata. Angori, Karic e Guiu si sono fermati a quattro occasioni create, almeno tre in meno rispetto al trequartista giallorosso.

Pafundi ha partecipato complessivamente a nove conclusioni, sommando due tiri personali e sette opportunità costruite per i compagni. È il miglior dato del turno, condiviso con Federico Bonazzoli.

Qualità nel gioco palla al piede

Un altro elemento significativo riguarda la capacità di Pafundi di rendersi pericoloso attraverso le progressioni. Il giovane talento ha creato quattro occasioni dopo un movimento palla al piede di almeno cinque metri, stabilendo il primato della giornata.

Karic e Pattarello seguono con tre azioni dello stesso tipo. Un dato che evidenzia la capacità del fantasista di superare la prima pressione avversaria, avanzare con il pallone e trovare soluzioni utili negli ultimi metri.

Una presenza costante nella manovra giallorossa

La partita di Pafundi non si è limitata alle giocate offensive. Il trequartista ha affrontato 15 duelli, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altro giocatore del Catanzaro. Mosti e Iemmello, entrambi a quota nove, sono stati i compagni più vicini.

Il numero 20 ha inoltre conquistato tre calci di punizione, risultando il calciatore giallorosso che ha subito più falli nel corso dell’incontro. Ha completato la sua prestazione tentando tre cross, lo stesso numero fatto registrare da Gabriele Alesi.

Un segnale importante per il futuro del Catanzaro

Il premio assegnato a Simone Pafundi valorizza una prova fatta di tecnica, intensità e partecipazione continua al gioco. Per il Catanzaro rappresenta anche un segnale incoraggiante in vista delle prossime giornate.

La qualità del giovane fantasista può diventare una risorsa fondamentale per aumentare la pericolosità offensiva, creare maggiori opportunità per Iemmello e accompagnare la crescita collettiva della formazione di Gorgone. Dopo il primo successo stagionale, i giallorossi possono ripartire anche dalle giocate del loro numero 20.