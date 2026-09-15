Federico Cassa si presenta al Catanzaro: «Darò il massimo per questi colori» Video

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Il giovane trequartista arriva in prestito dal Bologna dopo il percorso nell’Atalanta e punta a conquistare spazio nel nuovo progetto giallorosso

Una nuova opportunità in Serie B

Federico Cassa ha raccontato le sue prime impressioni da calciatore del Catanzaro, soffermandosi sulle ragioni che lo hanno convinto ad accettare la proposta giallorossa. Dopo la formazione nel settore giovanile dell’Atalanta e il successivo passaggio al Bologna, per il giovane calciatore si apre adesso una nuova esperienza in prestito.

L’arrivo in Calabria, maturato durante gli ultimi giorni di mercato, rappresenta una tappa importante della sua carriera. Cassa avrà infatti la possibilità di confrontarsi per la prima volta con il campionato di Serie B, una competizione impegnativa nella quale potrà misurare qualità tecniche, personalità e capacità di adattamento.

«Sono molto contento dell’opportunità che mi è stata concessa. Non ho mai giocato in Serie B e considero questa stagione un punto di partenza fondamentale per la mia crescita», ha spiegato il nuovo calciatore giallorosso.

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Il progetto del Catanzaro dedicato ai giovani

Tra le motivazioni che hanno favorito la scelta di Federico Cassa c’è anche l’attenzione mostrata negli ultimi anni dal Catanzaro verso i giovani di talento. La società calabrese ha dimostrato di saper valorizzare calciatori emergenti, inserendoli gradualmente in un contesto competitivo e ambizioso.

Il trequartista vuole sfruttare questa occasione per accumulare esperienza e offrire un contributo concreto alla squadra.

«Il mio obiettivo è aiutare il gruppo e la società, cercando di giocare al meglio e di collezionare il maggior numero possibile di presenze. Catanzaro è una realtà importante, capace di ottenere ottimi risultati anche attraverso la valorizzazione dei giovani. Questo aspetto mi ha convinto ulteriormente a venire qui».

L’inserimento nel gruppo giallorosso

Dopo le prime settimane trascorse con la nuova squadra, Cassa ha espresso sensazioni positive sull’ambiente trovato. L’accoglienza ricevuta dai compagni e la disponibilità dello staff tecnico stanno facilitando il suo ambientamento.

«Mi trovo molto bene. Sono qui da circa due settimane e mi sto integrando progressivamente. I compagni mi hanno accolto con gentilezza e ho trovato uno staff preparato e una società sempre disponibile. Ci sono tutte le condizioni per costruire qualcosa di importante».

L’intesa con il gruppo sarà determinante per comprendere rapidamente i meccanismi tattici richiesti dall’allenatore e affrontare con maggiore sicurezza le difficoltà del campionato.

Caratteristiche tecniche e ruolo nel 3 4 2 1

Federico Cassa è un calciatore offensivo versatile, utilizzabile sia come trequartista sia come ala. Nel sistema di gioco del Catanzaro può agire alle spalle della punta, occupando una delle due posizioni previste nel 3 4 2 1.

Si tratta di un ruolo che conosce bene e che gli permette di sfruttare le sue principali qualità: velocità, capacità di saltare l’avversario, inserimenti in profondità e disponibilità nel servire assist ai compagni.

«È una posizione che ho già ricoperto negli anni trascorsi all’Atalanta e che mi piace molto. Posso muovermi dentro il campo, allargarmi oppure attaccare la profondità. Sono veloce, cerco spesso il dribbling e provo a creare occasioni per i miei compagni».

La sua duttilità potrebbe offrire al Catanzaro una soluzione aggiuntiva sulla trequarti, soprattutto nelle partite in cui sarà necessario aumentare imprevedibilità e rapidità nella fase offensiva.

Il messaggio di Cassa ai tifosi del Catanzaro

Il primo incontro con il pubblico del Ceravolo ha lasciato un’impressione significativa nel giovane calciatore. Cassa ha percepito immediatamente il calore della tifoseria e il forte legame esistente tra la città e la squadra.

«Fin dalla prima partita alla quale ho assistito allo stadio mi sono sentito a casa. Ho trovato un ambiente molto caloroso. Mi impegnerò al massimo per questa città, per la società e per i colori giallorossi».

Parole che testimoniano la volontà di iniziare con entusiasmo questa nuova avventura. Ora sarà il campo a definire il percorso di Federico Cassa con il Catanzaro, chiamato a trasformare talento e ambizione in un contributo concreto per la stagione giallorossa.

VODEO INTEGRALE - FIRST INTERVIEW | FEDERICO CASSA