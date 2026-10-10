Catanzaro Mantova come raggiungere il Ceravolo tra parcheggi e navette

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Servizi attivi dalle 12 di domenica 11 ottobre per la partita di Serie B con calcio di inizio alle 15

In occasione di Catanzaro Mantova, in programma domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15, sarà attivato il dispositivo Zona Giallorossa per agevolare gli spostamenti dei tifosi verso lo stadio Nicola Ceravolo.

Il servizio di parcheggi e navette sarà operativo a partire dalle ore 12, tre ore prima del calcio d’inizio. Diverse le soluzioni disponibili per lasciare l’auto e raggiungere l’impianto, con tariffe e modalità differenti a seconda dell’area scelta.

Parcheggi e navette per Catanzaro Mantova

Chi assisterà alla partita potrà utilizzare le seguenti aree:

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Area Mercatale di Mater Domini con servizio navetta di andata e ritorno al costo di 2 euro .

con servizio navetta di andata e ritorno al costo di . Musofalo con servizio navetta di andata e ritorno al costo di 2 euro .

con servizio navetta di andata e ritorno al costo di . Via Vincenzo Cortese , indicata tra le possibilità di parcheggio.

, indicata tra le possibilità di parcheggio. Area Teti, servita dai collegamenti secondo gli orari delle linee 1 e 2, con applicazione della tariffa ordinaria AMC.

Per l’Area Teti è quindi opportuno tenere conto degli orari delle linee indicate: il collegamento segue una modalità diversa rispetto alle navette previste per Mater Domini e Musofalo.

Cimitero di via Paglia chiuso dalle 12 e 30

Nella stessa giornata, il cimitero di via Paglia sarà chiuso a partire dalle ore 12:30. Un’informazione da considerare anche per chi deve raggiungere la zona per motivi diversi dalla partita.

Organizzare l’arrivo allo stadio prima del calcio di inizio

L’attivazione dei servizi dalle ore 12 consente ai tifosi di programmare l’arrivo con anticipo rispetto all’inizio di Catanzaro Mantova. Utilizzare le aree servite dalle navette può aiutare a ridurre la ricerca di un posto auto nelle immediate vicinanze del Ceravolo.

Per organizzare lo spostamento, conviene scegliere prima il parcheggio e considerare il tempo necessario per il trasferimento e l’accesso allo stadio. Chi parte dall’Area Teti dovrà verificare gli orari delle linee 1 e 2 e fare riferimento alla tariffazione ordinaria AMC.