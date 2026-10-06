Concorso a Soverato per due operatori del verde con contratto part time

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Il Centro per l'Impiego di Soverato, afferente al Settore 7 della Rete dei Centri per l'Impiego, ha pubblicato la graduatoria definitiva per l'avviamento a selezione di due unità di personale con il profilo professionale di Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde, codice ISTAT 8.3.1.2.0, inquadrate nel CCNL Funzioni Locali.

La procedura rientra nell'ambito dell'avviamento a selezione previsto dagli articoli 16 della legge n. 56/1987 e 35, comma 1, lettera b), del D. lgs. n. 165/2001 e si svolge presso il Comune di Soverato, in provincia di Catanzaro. I contratti proposti sono a tempo indeterminato e part-time.

Destinatari e requisiti

La selezione è riservata ai Tirocinanti di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga, come stabilito dall'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e recepito con D.G.R. n. 472 del 29 ottobre 2018. La misura trova fondamento nelle disposizioni del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

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Approvazione della graduatoria definitiva

Con l'atto numero 16810 del 6 ottobre 2026, il Centro per l'Impiego di Soverato ha approvato la graduatoria definitiva dei candidati ammessi. I vincitori saranno avviati presso il Comune di Soverato per lo svolgimento delle mansioni di manutenzione del verde pubblico.

Contesto e opportunità

L'iniziativa rappresenta un'opportunità concreta di inserimento lavorativo stabile per i soggetti coinvolti nei percorsi di inclusione sociale. La collaborazione tra Centri per l'Impiego, Regione Calabria e amministrazioni locali mira a favorire l'occupazione di categorie fragili, in linea con le recenti normative sul rafforzamento della capacità amministrativa e sul sostegno all'occupazione nelle aree interne.