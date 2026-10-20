Firenze, aggressione in via Senese: arrestato 24enne per tentato omicidio

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La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un cittadino italiano di 24 anni con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio risale a alcuni giorni fa, quando gli agenti sono intervenuti in via Senese a seguito di una segnalazione per una violenta aggressione.

La ricostruzione dell'aggressione

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima è un cittadino srilankese di 50 anni, senza fissa dimora, che era solito bivaccare nei pressi di un supermercato della zona. Ad allertare le forze dell'ordine è stato lo stesso aggressore, il 24enne, che ha riferito di aver reagito per vendicare un presunto episodio in cui l'uomo avrebbe minacciato e schiaffeggiato sua madre.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe notato il 50enne addormentato nell'androne di un bar, lo avrebbe svegliato e, dopo averlo fatto alzare, lo avrebbe colpito con una testata al volto, facendolo cadere a terra. A quel punto, lo avrebbe ripetutamente colpito con calci e pugni al viso. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi del caso, mentre la vittima è stata trasportata in ospedale e attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata.

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Le indagini e le prove

Gli approfondimenti investigativi, condotti dalla Squadra Mobile di via Zara anche attraverso l'analisi dei filmati di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Un ruolo cruciale lo ha avuto l'esame del telefono del 24enne, posto sotto sequestro: al suo interno sono stati trovati un video che ritrae il giovane mentre appoggia la propria scarpa sul volto sanguinante della vittima e una foto del volto tumefatto dell'uomo dopo l'aggressione.

Contattata dagli investigatori, la madre del giovane ha raccontato che nei giorni precedenti aveva notato il 50enne intento a urinare in pubblico nei pressi dei giardini adiacenti al supermercato. Dopo essere stata rimproverata, l'uomo si sarebbe avvicinato, colpendola con uno schiaffo al collo e minacciandola di morte con un coltello. Il figlio avrebbe appreso di questa circostanza tramite un amico presente ai fatti.

Arresto e conseguenze legali

Al termine degli accertamenti, il 24enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati tra cui rissa e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato per tentato omicidio e trasferito presso la casa circondariale di Sollicciano. Le autorità precisano che la responsabilità delle persone indagate e la fondatezza delle accuse saranno valutate nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza e del principio del giusto processo.