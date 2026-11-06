Furti agli sportelli bancomat con esplosivi a Foggia dieci arresti

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Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando Provinciale di Foggia nell'ambito di un'indagine sui furti aggravati ai danni degli sportelli bancomat (ATM) di istituti di credito. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per gli indagati, accusati a vario titolo e in concorso di furto aggravato, ricettazione e detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi del tipo 'marmotta'.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina alle 10:30 presso la Sala Biblioteca della Procura della Repubblica di Foggia. Le indagini hanno permesso di ricostruire una serie di colpi messi a segno con l'utilizzo di esplosivi, un modus operandi che mette a rischio la sicurezza pubblica e provoca ingenti danni agli istituti di credito.

Il fenomeno delle marmotte

Le 'marmotte' sono ordigni esplosivi artigianali utilizzati per forzare gli sportelli bancomat e prelevare il denaro contenuto nelle casseforti. Si tratta di un fenomeno criminale in crescita, che richiede un'azione coordinata delle forze dell'ordine per essere contrastato. L'arresto dei dieci presunti componenti della banda rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata attiva sul territorio.

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Le accuse

Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo dei reati di furto aggravato ai danni di ATM, ricettazione e detenzione e porto di ordigni esplosivi. Le autorità competenti stanno approfondendo le indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altri gruppi criminali.

La conferenza stampa

Alle 10:30 di oggi, presso la Sala Biblioteca della Procura di Foggia, si terrà una conferenza stampa durante la quale i magistrati e i vertici dei carabinieri forniranno tutti i dettagli sull'operazione, che ha richiesto mesi di indagini e attività tecniche. L'incontro con la stampa servirà anche a fare il punto sulla sicurezza sul territorio e sulle misure adottate per prevenire i furti con esplosivi.

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