Graduatoria definitiva per manutentore del verde a Taurianova

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Il Centro per l'Impiego di Gioia Tauro, afferente al Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro, Collocamento Mirato, ha reso nota l'approvazione della graduatoria definitiva per l'avviamento a selezione presso il Comune di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. La procedura è finalizzata all'assunzione a tempo parziale, con orario settimanale di 18 ore, e a tempo indeterminato di una unità di personale da inquadrare nell'Area degli Operatori, profilo professionale di Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde (codice ISTAT 8.3.1.2.0), con applicazione del CCNL Funzioni Locali.

Destinatari e requisiti

L'avviso è riservato ai Tirocinanti di Inclusione Sociale ex percettori di mobilità in deroga, come previsto dall'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e recepito con D.G.R. n. 472 del 29 ottobre 2018. La selezione rientra nelle misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, introdotte dal Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e successivamente integrate dall'articolo 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Modalità di avviamento

La procedura segue quanto disposto dagli articoli 16 della Legge n. 56/1987 e 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplinano l'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche. Il bando è rivolto esclusivamente a coloro che hanno svolto tirocini di inclusione sociale, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo stabile di soggetti appartenenti a categorie fragili.

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Graduatoria definitiva e prossimi passi

Con l'atto numero 16839 del 6 ottobre 2026, il CPI di Gioia Tauro ha approvato la graduatoria definitiva dei candidati ammessi. I vincitori saranno avviati presso il Comune di Taurianova per lo svolgimento delle mansioni di manutenzione del verde. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito istituzionale del Centro per l'Impiego o contattare direttamente gli uffici competenti.