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MONTEPAONE (CZ) 29 NOV – Presso un noto ristorante di Montauro si è svolta una serata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e dell’impegno concreto per la salute del territorio.

La cena di beneficenza organizzata dalla Delegazione calabrese di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, con sede a Montepaone Lido e guidata dalla delegata Maria Giovanna Pirritano, ha rappresentato anche l’occasione per celebrare il primo anno di presenza attiva di ANT sul territorio nella raccolta di fondi a sostegno dei progetti di prevenzione oncologica gratuita.

In apertura di serata, Maria Giovanna Pirritano ha accolto i tanti ospiti ricordando la missione dell’“ospedale senza muri” fondato dall’oncologo Franco Pannuti: portare assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio ai malati di tumore e affiancare le loro famiglie nel segno dell’Eubiosia, la vita in dignità, accanto alle campagne di diagnosi precoce.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al titolare del Lido Mediterraneo di Montauro, Roberto Sestito, che ha co-ospitato l’iniziativa aprendo con generosità le porte del locale, e ai volontari ANT presenti in sala — con un pensiero affettuoso anche per chi non ha potuto partecipare — protagonisti silenziosi di questo primo anno di cammino della delegazione di Montepaone Lido.

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La serata ha unito il respiro nazionale di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS al radicamento nelle comunità locali. È intervenuto Pietro Augello, Delegato ANT di Pisa, introducendo il filmato che ha ripercorso l’intenso lavoro svolto nell’ultimo anno da ANT in tutta Italia, seguito dal saluto in videochiamata del Sindaco di Montepaone, Mario Migliarese.

Forte anche la presenza spirituale con le parole di vicinanza portate dai parroci delle due comunità: Don Salvatore, parroco della Chiesa di Montepaone Lido, e Don Brunello, parroco di Montauro.

Tra una portata e l’altra non sono mancati i momenti di emozione e spettacolo: dalle proiezioni dedicate ai progetti ANT Pilota Kimi e allo chef Barberi, fino al contributo video realizzato appositamente per l’occasione dall’attore, regista e creator catanzarese Mattia Procopio.

Uno dei momenti più intensi della serata è stato dedicato all’arte e all’impegno civile con Lady Be, protagonista anche di una mostra delle sue opere in sala.

L’artista ha ricevuto una pergamena di ringraziamento da parte di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS e ha donato una sua opera simbolica, la “Scarpetta Rossa”, subito acquistata nel segno della beneficenza da P.B., che ha scelto a sua volta di donarla al Comune di Montepaone — gesto che sarà presto suggellato da una cerimonia ufficiale di consegna.

In chiusura, l’applauso della sala ha abbracciato la brigata e l’accoglienza del Lido Mediterraneo: la Delegata Pirritano ha consegnato le pergamene di riconoscimento — oltre che all'artista Lady Be — al titolare Roberto Sestito, al suo stretto collaboratore Pino Lombardo, allo Chef Luigi Quintieri, al Cooking Team e a tutto il personale di sala.

Infine, un sentito e caloroso ringraziamento è stato rivolto a tutti i presenti e a tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita della serata, a tutti i volontari per il loro costante impegno e, in modo particolare per il contributo offerto nella realizzazione dei progetti statutari.

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