Il Teatro dei Pupi di Siracusa conquista Roma. Tosca con i Pupi: prima mondiale nella Capitale

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All’Acquario Romano di piazza Manfredo Fanti va in scena Tosca, il capolavoro di Giacomo Puccini, per la prima volta interpretato dai Pupi Siciliani, Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Un incontro inedito tra opera lirica e teatro di figura, in cui il gesto antico del Pupo diventa corpo visivo del canto e la voce umana trova nel legno, nei fili e nel movimento una nuova forza scenica.

L’evento, riservato a istituzioni, corpi diplomatici e personalità della cultura nazionale e internazionale, nasce dalla collaborazione tra il Teatro Vaccaro Mauceri di Siracusa, compagnia depositaria di una tradizione plurisecolare, e Accademia Costume & Moda, istituzione di riferimento europeo per la formazione nelle arti del costume e della moda. Sul palco, oltre sessanta professionisti tra artisti lirici, pupari, orchestrali, costumisti e maestranze. L’iniziativa è un progetto sostenuto dal ministero della Cultura e dalla Siae nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, dall’assessorato alla Cultura di Roma Capitale e con la sponsorship di Esri Italia.

A introdurre la presenza romana del Teatro Vaccaro Mauceri sarà, dal 3 al 5 luglio, la mostra “Trame di Eroi”, ospitata alla Sala Santa Rita di Roma. L’esposizione, a ingresso libero e visitabile dalle 10.00 alle 12.30, presenterà Pupi e abiti realizzati dal Maestro Puparo Alfredo Mauceri, custode sensibile e rigoroso di un’arte che continua a trasformare materia, memoria e racconto in teatro vivo.

La Tosca proposta all’Acquario Romano è una versione della durata di circa un’ora e trenta minuti, costruita attorno alle scene più intense del dramma pucciniano: dall’incontro tra Floria Tosca e Mario Cavaradossi nella Basilica di Sant’Andrea della Valle, alla tensione del secondo atto a Palazzo Farnese con il barone Scarpia, fino all’epilogo sui bastioni di Castel Sant’Angelo, dove risuona E lucevan le stelle.

I Pupi della Compagnia Vaccaro-Mauceri non imitano il canto: lo amplificano. Attraverso postura, gesto plastico e presenza scenica, diventano il doppio visivo dei cantanti, restituendo al pubblico una Tosca nuova, essenziale, solenne e profondamente teatrale.

Ad accompagnare lo spettacolo dal vivo sarà l’Orchestra Cilea, diretta dal Maestro Attardi. Gli abiti di scena sono firmati dagli studenti al secondo anno del Diploma Accademico di Primo Livello in Costume e Moda di Accademia Costume & Moda, coordinati dal Maestro Andrea Viotti, Direttore del Dipartimento Costumi: creazioni pensate per dialogare con la gestualità dei Pupi ed esaltarne il movimento, in una sintesi originale tra sartoria e artigianato teatrale.

La scelta dell’Acquario Romano, oggi Casa dell’Architettura, ha un valore simbolico preciso: l’edificio, inaugurato nel 1887, ha custodito per decenni le scenografie del Teatro dell’Opera, lo stesso teatro in cui la Tosca di Puccini debuttò il 14 gennaio 1900. In questo luogo, la tradizione lirica incontra l’Opera dei Pupi in una prima mondiale che unisce Siracusa e Roma, Ortigia e l’Esquilino, memoria popolare e grande musica.

Tosca e i Pupi Siciliani non è una contaminazione decorativa, ma il dialogo tra due linguaggi teatrali fondati sulla stessa forza: il racconto epico, il gesto assoluto, la voce come verità.

La direzione artistica è di Antonino Maletta.

SCHEDA EVENTO

Tosca e i Pupi Siciliani — Prima mondiale

5 luglio 2026

Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti 47, Roma

Durata circa 1h 30’

Regia e Pupi: Compagnia dei Pupari Vaccaro-Mauceri

Abiti di scena: Accademia Costume & Moda — Realizzati dagli studenti al secondo anno del Diploma Accademico di Primo Livello in Costume e Moda

Orchestra Cilea diretta dal Maestro Attardi

Direzione artistica: Antonino Maletta

MOSTRA

Trame di Eroi

Dal 3 al 5 luglio 2026

Sala Santa Rita, Roma

Orario: 10.00 – 12.30

Ingresso libero