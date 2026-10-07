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ISTAT Catanzaro assume due operatori amministrativi con collocamento mirato

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ISTAT Catanzaro assume due operatori amministrativi con collocamento mirato
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L'ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, ha pubblicato la graduatoria definitiva per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità lavorative presso la sede di Catanzaro. L'avviamento avviene tramite chiamata con avviso pubblico e graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, riservata ai soggetti di cui all'art. 1 della L. 68/99, ovvero le persone con disabilità.

Dettagli della posizione

I profili ricercati sono Operatori di amministrazione (Classificazione ISTAT 4.1.1.2.0.) nell'Area degli Operatori, con contratto a tempo pieno e indeterminato, in applicazione del vigente CCNL comparto Istruzione e ricerca 2022-2024 e, laddove applicabili, delle disposizioni del comparto "Enti Pubblici di ricerca e sperimentazione". La sede di lavoro è Catanzaro.

Procedura di selezione

La procedura è gestita dal Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro, Collocamento Mirato. Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria approvata con D.D. n. 14742 del 01/09/2026, l'amministrazione ha rettificato la stessa e ha approvato la graduatoria definitiva con atto numero 16912 del 07-10-2026. Gli interessati possono consultare gli esiti e le ulteriori informazioni presso gli uffici competenti.

Come accedere

Per conoscere i dettagli sulla graduatoria definitiva e sulle modalità di assunzione, è possibile rivolgersi al Centro per l'Impiego di riferimento o consultare il sito istituzionale dell'ISTAT e della Regione Calabria. L'occasione rappresenta un'importante opportunità di inserimento lavorativo per le persone con disabilità nel settore pubblico.


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Argomenti:
istat catanzaro collocamento mirato assunzione disabili legge 68/99 operatori amministrativi graduatoria definitiva concorso pubblico lavoro

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