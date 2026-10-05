Nobel Medicina 2026 a Deisseroth Hegemann e Nagel per l'optogenetica

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Il Premio Nobel per la Medicina 2026 è stato assegnato al neuroscienziato statunitense Karl Deisseroth e ai biofisici tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e per lo sviluppo dell'optogenetica. La notizia è stata diffusa dall'agenzia @ultimora24 e ha rapidamente fatto il giro del mondo scientifico.

Chi sono i vincitori del Nobel 2026

Karl Deisseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, è considerato il padre dell'optogenetica. Peter Hegemann, dell'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, dell'Università di Würzburg, hanno identificato e caratterizzato le proteine fotosensibili note come canali ionici attivati dalla luce, aprendo la strada a una nuova era nello studio del cervello.

Che cosa sono i canali ionici attivati dalla luce

I canali ionici attivati dalla luce, come le channelrhodopsine, sono proteine presenti in alcune alghe unicellulari che, se stimolate da un impulso luminoso, permettono il passaggio di ioni attraverso la membrana cellulare. Questa proprietà, trasferita geneticamente nei neuroni, consente di attivare o disattivare selettivamente specifiche popolazioni cellulari con un semplice raggio di luce.

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L'optogenetica: una rivoluzione nelle neuroscienze

L'optogenetica combina tecniche genetiche e ottiche per controllare con precisione millisecondo per millisecondo l'attività dei neuroni. Grazie a questa metodologia, i ricercatori possono indagare i circuiti neurali alla base di comportamenti, emozioni e patologie come depressione, epilessia e dipendenze. Le potenziali applicazioni terapeutiche spaziano dalla neuromodulazione alla riabilitazione di funzioni sensoriali e motorie.

Impatto della scoperta e prospettive future

Il lavoro dei tre scienziati ha trasformato il modo di studiare il sistema nervoso, rendendo possibile mappare con straordinaria precisione i circuiti cerebrali. Le ricerche sull'optogenetica hanno già portato a importanti progressi nella comprensione di malattie neurodegenerative e psichiatriche. Il riconoscimento del Nobel per la Medicina 2026 sottolinea ancora una volta il valore della ricerca di base e della collaborazione internazionale.

La cerimonia di premiazione si terrà come di consueto a Stoccolma il 10 dicembre, anniversario della morte di Alfred Nobel. I tre vincitori si divideranno il premio di 11 milioni di corone svedesi, pari a circa un milione di euro.