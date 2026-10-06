Opportunità di lavoro per manovali a Cinquefrondi: pubblicata la graduatoria provvisoria

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Il Centro per l'Impiego di Gioia Tauro ha reso nota l'approvazione della graduatoria provvisoria per l'avviamento a selezione di una unità di personale da assumere a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) presso il Comune di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. La figura richiesta è quella di manovale addetto alla costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche, inquadrato nell'Area degli Operatori, profilo professionale Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche (Codice ISTAT 8.4.2.2.0), con contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni Locali.

La procedura, avviata in base agli articoli 16 della Legge n. 56/87 e 35 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001, è riservata ai tirocinanti di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga, in attuazione dell'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (D.G.R. n. 472 del 29.10.2018). La selezione rientra nelle disposizioni del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

Con l'atto numero 16838 del 6 ottobre 2026, il Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro, Collocamento Mirato, ha approvato la graduatoria provvisoria dei candidati ammessi. Gli interessati possono consultare l'elenco completo e le ulteriori informazioni presso gli uffici del CPI di Gioia Tauro o sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Questa opportunità rappresenta un'importante occasione di reinserimento lavorativo per i soggetti beneficiari, in linea con le politiche attive del lavoro promosse a livello nazionale e regionale.

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