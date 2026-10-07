Promo Amazon in scadenza: Audible, Music e Kindle gratis per nuovi abbonati

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Se stai cercando un modo per risparmiare su servizi digitali Amazon, questa è l'occasione giusta. Fino a esaurimento scorte, il colosso dell'e-commerce propone tre promozioni gratuite dedicate ai nuovi clienti: Audible, Amazon Music e Kindle Unlimited. Si tratta di offerte di prova che permettono di accedere a contenuti illimitati senza costi per un periodo limitato.

Audible: due mesi di audiolibri gratis

La prima promo riguarda Audible, il servizio di audiolibri e podcast di Amazon. Con l'offerta attuale, puoi ottenere 2 mesi gratis e ascoltare migliaia di titoli in formato audio. La prova non prevede obbligo di rinnovo: puoi disdire in qualsiasi momento e mantenere comunque i mesi gratuiti già fruiti.

Amazon Music: quattro mesi di musica illimitata

Per gli amanti della musica, c'è Amazon Music con 4 mesi gratis. L'abbonamento consente di ascoltare milioni di brani senza pubblicità, creare playlist personalizzate e usufruire della massima qualità audio. Anche in questo caso, non c'è alcun vincolo: puoi annullare quando vuoi e continuare a goderti il periodo di prova.

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Kindle Unlimited: tre mesi di lettura senza limiti

Infine, per i lettori incalliti, Kindle Unlimited offre 3 mesi gratis. Il servizio dà accesso a oltre un milione di eBook, riviste e fumetti. Potrai scaricare i titoli che preferisci su qualsiasi dispositivo Kindle o tramite l'app dedicata. Nessun obbligo di rinnovo: se decidi di non continuare, potrai disdire senza penali e conservare i mesi gratuiti.

Come attivare le promozioni

Per usufruire delle offerte, è sufficiente essere nuovi abbonati ai rispettivi servizi. Le promozioni sono valide per un periodo limitato, quindi ti consigliamo di approfittarne al più presto. Per attivare le prove gratuite, visita le pagine ufficiali di Amazon e segui le istruzioni. Ricorda che le offerte potrebbero variare e potrebbero essere soggette a termini e condizioni.

Non perdere l'opportunità di esplorare audiolibri, musica in streaming e letture illimitate senza spendere nulla. Approfitta subito di queste promo Amazon e goditi i tuoi contenuti preferiti.