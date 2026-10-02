Regione Calabria, incarico di Elevata Qualificazione nel Dipartimento Lavoro
Regione Calabria, incarico di Elevata Qualificazione nel Dipartimento Lavoro: al via la manifestazione di interesse
La Regione Calabria cerca un funzionario per un incarico strategico nel Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive. La manifestazione di interesse è rivolta ai dipendenti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione della Giunta regionale, per l'attribuzione di una Posizione di Elevata Qualificazione di terzo livello.
Dettagli dell'incarico
La posizione da ricoprire è quella di Responsabile di Azione n. 25, afferente all'Obiettivo specifico O4.1 e all'Azione 4.a.1 del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027. L'incarico è stato individuato con D.D.G. n. 846 del 23/01/2025, successivamente integrato e rettificato con D.D.G. 1128 del 29/01/2025. L'azione rientra nel Settore 4 “Politiche attive del Lavoro” e ha l'obiettivo di migliorare l'accesso al mercato del lavoro e promuovere l'occupazione dei disoccupati, dei disoccupati di lunga durata, dei lavoratori e dei gruppi svantaggiati.
Requisiti e modalità di candidatura
I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura presso la Direzione Generale del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive all'indirizzo PEC [email protected]. Nell'oggetto della mail dovranno indicare la denominazione della Posizione di Elevata Qualificazione per la quale si concorre e la relativa fascia. Il termine ultimo per la presentazione è di 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo il modello allegato (Schema di domanda – Manifestazione d'Interesse). A pena di inammissibilità, è necessario allegare:
- Curriculum vitae datato e firmato, dal quale si evincano i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità professionali e l'esperienza acquisita nelle funzioni da svolgere;
- Dichiarazione di insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale e di assenza di conflitto di interessi, secondo il modello allegato;
- Espresso assenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Direzione Generale del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.