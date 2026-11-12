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Roma, lancia hashish dal balcone per sfuggire alla perquisizione: arrestato

Redazione
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Roma, lancia hashish dal balcone per sfuggire alla perquisizione: arrestato
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Un uomo di trent'anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel quartiere Alessandrino, a Roma, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'operazione, condotta dagli agenti del V Distretto Prenestino e del Commissariato di P.S. Frascati, ha visto il coinvolgimento dell'unità cinofila della Questura.

L'intervento e il tentativo di disfarsi della droga

Gli investigatori, che da tempo monitoravano l'appartamento e i movimenti dell'uomo, hanno circondato l'edificio prima di procedere all'irruzione. L'arrivo della Polizia ha spinto il trentenne a un gesto disperato: lanciare dal balcone uno zaino contenente oltre 3 chili di hashish, nella speranza di far apparire l'abitazione 'pulita'. L'uomo ha poi opposto resistenza agli agenti, rendendo necessario un lungo lavoro di mediazione prima di riuscire a entrare nell'appartamento.

Il ritrovamento e le prove

Lo zaino, recuperato dagli agenti che presidiavano l'esterno, conteneva anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una macchina per il sottovuoto. Nel salotto sono state trovate altre dosi di hashish e alcuni coltelli intrisi, probabilmente usati per tagliare e preparare la droga. Inoltre, un cellulare gettato sul balcone adiacente è stato sequestrato per ulteriori accertamenti. Il fiuto del cane antidroga Nelly ha fornito una prima conferma ai sospetti degli inquirenti.

Conseguenze giudiziarie

Per il trentenne è scattato l'arresto. In sede di convalida, l'Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini sono ancora in corso e, come da prassi, l'indagato gode della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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