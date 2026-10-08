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Serie B calendario fino a gennaio tra turni infrasettimanali festività e inizio del ritorno

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Serie B calendario fino a gennaio tra turni infrasettimanali festività e inizio del ritorno
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Serie B calendario fino a gennaio tra turni infrasettimanali festività e inizio del ritorno

Tutte le date e gli orari dalla dodicesima alla ventesima giornata con il programma completo delle partite

Il calendario della Serie BKT 2026 2027 prende forma fino all’inizio del girone di ritorno. Il programma dalla 12ª alla 20ª giornata comprende 90 partite, distribuite tra venerdì 20 novembre 2026 e domenica 10 gennaio 2027.

È una fase importante della stagione: le squadre affronteranno due turni infrasettimanali, completeranno il girone di andata durante le festività natalizie e torneranno in campo a gennaio per inaugurare la seconda metà del campionato.

Per i tifosi, conoscere anticipi, posticipi e orari permette di organizzare trasferte e presenze allo stadio. Per gli allenatori, la successione degli incontri rende centrale la gestione del recupero e delle rotazioni, soprattutto nei passaggi più ravvicinati del calendario.

Le date da segnare nel calendario della Serie B

La 12ª giornata aprirà il blocco di gare il 20 novembre, mentre il primo appuntamento infrasettimanale sarà la 13ª giornata, prevista il 24 e 25 novembre.

Un secondo turno durante la settimana arriverà con la 16ª giornata, distribuita tra martedì 8 e mercoledì 9 dicembre. Nel giorno dell’Immacolata il programma inizierà alle 12.30, con Benevento Padova.

La 19ª giornata, ultima del girone di andata, si giocherà il 26 e 27 dicembre. Il campionato riprenderà quindi il 9 e 10 gennaio 2027 con la 20ª giornata, prima del ritorno.

Dodicesima giornata dal 20 al 22 novembre 2026

L’apertura è affidata a Hellas Verona Cesena, in programma venerdì sera. Il sabato propone cinque incontri alle 15, seguiti da Catanzaro Palermo alle 17.15 e Empoli Pisa alle 19.30. Due partite completano il turno domenica.

DataOraPartita
Venerdì 20 novembre 202620.30Hellas Verona – Cesena
Sabato 21 novembre 202615.00Ascoli – L.R. Vicenza
Sabato 21 novembre 202615.00Carrarese – Virtus Entella
Sabato 21 novembre 202615.00Modena – Juve Stabia
Sabato 21 novembre 202615.00Sampdoria – Benevento
Sabato 21 novembre 202615.00Südtirol – Cremonese
Sabato 21 novembre 202617.15Catanzaro – Palermo
Sabato 21 novembre 202619.30Empoli – Pisa
Domenica 22 novembre 202615.00Avellino – Mantova
Domenica 22 novembre 202617.15Arezzo – Padova

Tredicesima giornata il 24 e 25 novembre 2026

Il primo turno infrasettimanale del programma si apre martedì alle 19 con Juve Stabia Catanzaro. Le altre gare della serata iniziano alle 20. Mercoledì, Cremonese Avellino anticipa di un’ora gli ultimi tre incontri.

DataOraPartita
Martedì 24 novembre 202619.00Juve Stabia – Catanzaro
Martedì 24 novembre 202620.00Benevento – Empoli
Martedì 24 novembre 202620.00Cesena – Ascoli
Martedì 24 novembre 202620.00L.R. Vicenza – Carrarese
Martedì 24 novembre 202620.00Palermo – Südtirol
Martedì 24 novembre 202620.00Virtus Entella – Hellas Verona
Mercoledì 25 novembre 202619.00Cremonese – Avellino
Mercoledì 25 novembre 202620.00Mantova – Arezzo
Mercoledì 25 novembre 202620.00Padova – Sampdoria
Mercoledì 25 novembre 202620.00Pisa – Modena

Quattordicesima giornata dal 28 al 30 novembre 2026

Il turno si sviluppa su tre giorni e termina con il posticipo Catanzaro Avellino, lunedì alle 20.30.

Sampdoria Cremonese è fissata domenica alle 17.15: la collocazione è stata disposta per evitare la concomitanza con un altro evento cittadino segnalato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

DataOraPartita
Sabato 28 novembre 202615.00Ascoli – Virtus Entella
Sabato 28 novembre 202615.00Carrarese – Juve Stabia
Sabato 28 novembre 202615.00Empoli – Hellas Verona
Sabato 28 novembre 202617.15L.R. Vicenza – Cesena
Sabato 28 novembre 202619.30Palermo – Benevento
Domenica 29 novembre 202615.00Modena – Padova
Domenica 29 novembre 202615.00Südtirol – Mantova
Domenica 29 novembre 202617.15Sampdoria – Cremonese
Domenica 29 novembre 202619.30Arezzo – Pisa
Lunedì 30 novembre 202620.30Catanzaro – Avellino

Quindicesima giornata dal 4 al 6 dicembre 2026

Dicembre si apre con Pisa Sampdoria, anticipo del venerdì. Il sabato comprende anche Padova L.R. Vicenza e Juve Stabia Benevento, mentre domenica il Catanzaro sarà impegnato sul campo della Cremonese.

DataOraPartita
Venerdì 4 dicembre 202620.30Pisa – Sampdoria
Sabato 5 dicembre 202615.00Cesena – Carrarese
Sabato 5 dicembre 202615.00Mantova – Ascoli
Sabato 5 dicembre 202615.00Modena – Arezzo
Sabato 5 dicembre 202617.15Padova – L.R. Vicenza
Sabato 5 dicembre 202619.30Juve Stabia – Benevento
Domenica 6 dicembre 202615.00Avellino – Südtirol
Domenica 6 dicembre 202615.00Cremonese – Catanzaro
Domenica 6 dicembre 202617.15Hellas Verona – Palermo
Domenica 6 dicembre 202619.30Virtus Entella – Empoli

Sedicesima giornata l otto e il nove dicembre 2026

Il secondo turno infrasettimanale di Serie B coincide con la festività dell’Immacolata. Martedì si gioca in cinque fasce orarie, dalle 12.30 alle 19.30. Mercoledì apre Hellas Verona Avellino alle 19, seguito da quattro incontri alle 20.

DataOraPartita
Martedì 8 dicembre 202612.30Benevento – Padova
Martedì 8 dicembre 202615.00Carrarese – Pisa
Martedì 8 dicembre 202615.00L.R. Vicenza – Mantova
Martedì 8 dicembre 202617.15Ascoli – Juve Stabia
Martedì 8 dicembre 202619.30Sampdoria – Modena
Mercoledì 9 dicembre 202619.00Hellas Verona – Avellino
Mercoledì 9 dicembre 202620.00Arezzo – Cesena
Mercoledì 9 dicembre 202620.00Catanzaro – Virtus Entella
Mercoledì 9 dicembre 202620.00Empoli – Südtirol
Mercoledì 9 dicembre 202620.00Palermo – Cremonese

Diciassettesima giornata il 12 e 13 dicembre 2026

Dopo gli impegni infrasettimanali, il campionato torna subito nel fine settimana. Cinque partite si disputano sabato e cinque domenica, con Modena Catanzaro a chiudere il turno alle 19.30.

DataOraPartita
Sabato 12 dicembre 202615.00Juve Stabia – Padova
Sabato 12 dicembre 202615.00Mantova – Benevento
Sabato 12 dicembre 202615.00Pisa – Ascoli
Sabato 12 dicembre 202617.15Cesena – Palermo
Sabato 12 dicembre 202619.30Sampdoria – L.R. Vicenza
Domenica 13 dicembre 202615.00Cremonese – Carrarese
Domenica 13 dicembre 202615.00Südtirol – Hellas Verona
Domenica 13 dicembre 202615.00Virtus Entella – Arezzo
Domenica 13 dicembre 202617.15Avellino – Empoli
Domenica 13 dicembre 202619.30Modena – Catanzaro

Diciottesima giornata dal 18 al 20 dicembre 2026

Hellas Verona Cremonese apre il turno venerdì alle 20.30. Il sabato concentra sette incontri, mentre domenica sono previste Catanzaro Arezzo alle 15 e Palermo Virtus Entella alle 17.15.

DataOraPartita
Venerdì 18 dicembre 202620.30Hellas Verona – Cremonese
Sabato 19 dicembre 202615.00Benevento – Pisa
Sabato 19 dicembre 202615.00Carrarese – Avellino
Sabato 19 dicembre 202615.00Juve Stabia – Mantova
Sabato 19 dicembre 202615.00L.R. Vicenza – Südtirol
Sabato 19 dicembre 202615.00Padova – Cesena
Sabato 19 dicembre 202617.15Empoli – Sampdoria
Sabato 19 dicembre 202619.30Ascoli – Modena
Domenica 20 dicembre 202615.00Catanzaro – Arezzo
Domenica 20 dicembre 202617.15Palermo – Virtus Entella

Diciannovesima giornata il 26 e 27 dicembre 2026

Il girone di andata della Serie B termina durante le festività natalizie. A Santo Stefano si disputa Avellino Juve Stabia, unico incontro del 26 dicembre.

Le altre nove partite sono in programma domenica 27: apertura alle 12.30 con Modena Palermo, sei gare alle 15 e ultimi due appuntamenti alle 17.15 e alle 19.30.

DataOraPartita
Sabato 26 dicembre 202617.15Avellino – Juve Stabia
Domenica 27 dicembre 202612.30Modena – Palermo
Domenica 27 dicembre 202615.00Arezzo – L.R. Vicenza
Domenica 27 dicembre 202615.00Catanzaro – Empoli
Domenica 27 dicembre 202615.00Cremonese – Ascoli
Domenica 27 dicembre 202615.00Mantova – Padova
Domenica 27 dicembre 202615.00Südtirol – Carrarese
Domenica 27 dicembre 202615.00Virtus Entella – Benevento
Domenica 27 dicembre 202617.15Cesena – Pisa
Domenica 27 dicembre 202619.30Sampdoria – Hellas Verona

Ventesima giornata il 9 e 10 gennaio 2027

La prima giornata del girone di ritorno si disputa nel secondo fine settimana di gennaio. Sabato 9 sono previste otto partite, sei delle quali alle 15.

Domenica 10 il programma si completa con Ascoli Catanzaro alle 15 e Pisa Avellino alle 17.15.

DataOraPartita
Sabato 9 gennaio 202715.00Cesena – Modena
Sabato 9 gennaio 202715.00Juve Stabia – Sampdoria
Sabato 9 gennaio 202715.00L.R. Vicenza – Virtus Entella
Sabato 9 gennaio 202715.00Mantova – Carrarese
Sabato 9 gennaio 202715.00Padova – Cremonese
Sabato 9 gennaio 202715.00Südtirol – Benevento
Sabato 9 gennaio 202717.15Palermo – Empoli
Sabato 9 gennaio 202719.30Arezzo – Hellas Verona
Domenica 10 gennaio 202715.00Ascoli – Catanzaro
Domenica 10 gennaio 202717.15Pisa – Avellino

Il calendario del Catanzaro tra novembre dicembre e gennaio

Per il Catanzaro, questo segmento comprende cinque partite in casa e quattro trasferte. Il primo appuntamento sarà contro il Palermo il 21 novembre, mentre l’avvio del ritorno porterà i giallorossi sul campo dell’Ascoli il 10 gennaio.

GiornataPartitaDataOra
12ªCatanzaro – PalermoSabato 21 novembre 202617.15
13ªJuve Stabia – CatanzaroMartedì 24 novembre 202619.00
14ªCatanzaro – AvellinoLunedì 30 novembre 202620.30
15ªCremonese – CatanzaroDomenica 6 dicembre 202615.00
16ªCatanzaro – Virtus EntellaMercoledì 9 dicembre 202620.00
17ªModena – CatanzaroDomenica 13 dicembre 202619.30
18ªCatanzaro – ArezzoDomenica 20 dicembre 202615.00
19ªCatanzaro – EmpoliDomenica 27 dicembre 202615.00
20ªAscoli – CatanzaroDomenica 10 gennaio 202715.00

Il passaggio più ravvicinato di dicembre prevede tre gare in otto giorni: trasferta contro la Cremonese il 6, incontro interno con la Virtus Entella il 9 e partita a Modena il 13. Una sequenza che richiederà attenzione nella distribuzione dei minuti e nel recupero delle energie.

La chiusura dell’andata offrirà invece due appuntamenti consecutivi al Ceravolo, contro Arezzo ed Empoli. Saranno le ultime occasioni del 2026 per il pubblico giallorosso di seguire la squadra in casa, prima della ripresa di gennaio e dell’apertura del girone di ritorno.

Per il programma completo e ufficiale leggi QUI


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