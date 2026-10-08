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Serie B calendario fino a gennaio tra turni infrasettimanali festività e inizio del ritorno

Tutte le date e gli orari dalla dodicesima alla ventesima giornata con il programma completo delle partite

Il calendario della Serie BKT 2026 2027 prende forma fino all’inizio del girone di ritorno. Il programma dalla 12ª alla 20ª giornata comprende 90 partite, distribuite tra venerdì 20 novembre 2026 e domenica 10 gennaio 2027.

È una fase importante della stagione: le squadre affronteranno due turni infrasettimanali, completeranno il girone di andata durante le festività natalizie e torneranno in campo a gennaio per inaugurare la seconda metà del campionato.

Per i tifosi, conoscere anticipi, posticipi e orari permette di organizzare trasferte e presenze allo stadio. Per gli allenatori, la successione degli incontri rende centrale la gestione del recupero e delle rotazioni, soprattutto nei passaggi più ravvicinati del calendario.

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Le date da segnare nel calendario della Serie B

La 12ª giornata aprirà il blocco di gare il 20 novembre, mentre il primo appuntamento infrasettimanale sarà la 13ª giornata, prevista il 24 e 25 novembre.

Un secondo turno durante la settimana arriverà con la 16ª giornata, distribuita tra martedì 8 e mercoledì 9 dicembre. Nel giorno dell’Immacolata il programma inizierà alle 12.30, con Benevento Padova.

La 19ª giornata, ultima del girone di andata, si giocherà il 26 e 27 dicembre. Il campionato riprenderà quindi il 9 e 10 gennaio 2027 con la 20ª giornata, prima del ritorno.

Dodicesima giornata dal 20 al 22 novembre 2026

L’apertura è affidata a Hellas Verona Cesena, in programma venerdì sera. Il sabato propone cinque incontri alle 15, seguiti da Catanzaro Palermo alle 17.15 e Empoli Pisa alle 19.30. Due partite completano il turno domenica.

Data Ora Partita Venerdì 20 novembre 2026 20.30 Hellas Verona – Cesena Sabato 21 novembre 2026 15.00 Ascoli – L.R. Vicenza Sabato 21 novembre 2026 15.00 Carrarese – Virtus Entella Sabato 21 novembre 2026 15.00 Modena – Juve Stabia Sabato 21 novembre 2026 15.00 Sampdoria – Benevento Sabato 21 novembre 2026 15.00 Südtirol – Cremonese Sabato 21 novembre 2026 17.15 Catanzaro – Palermo Sabato 21 novembre 2026 19.30 Empoli – Pisa Domenica 22 novembre 2026 15.00 Avellino – Mantova Domenica 22 novembre 2026 17.15 Arezzo – Padova

Tredicesima giornata il 24 e 25 novembre 2026

Il primo turno infrasettimanale del programma si apre martedì alle 19 con Juve Stabia Catanzaro. Le altre gare della serata iniziano alle 20. Mercoledì, Cremonese Avellino anticipa di un’ora gli ultimi tre incontri.

Data Ora Partita Martedì 24 novembre 2026 19.00 Juve Stabia – Catanzaro Martedì 24 novembre 2026 20.00 Benevento – Empoli Martedì 24 novembre 2026 20.00 Cesena – Ascoli Martedì 24 novembre 2026 20.00 L.R. Vicenza – Carrarese Martedì 24 novembre 2026 20.00 Palermo – Südtirol Martedì 24 novembre 2026 20.00 Virtus Entella – Hellas Verona Mercoledì 25 novembre 2026 19.00 Cremonese – Avellino Mercoledì 25 novembre 2026 20.00 Mantova – Arezzo Mercoledì 25 novembre 2026 20.00 Padova – Sampdoria Mercoledì 25 novembre 2026 20.00 Pisa – Modena

Quattordicesima giornata dal 28 al 30 novembre 2026

Il turno si sviluppa su tre giorni e termina con il posticipo Catanzaro Avellino, lunedì alle 20.30.

Sampdoria Cremonese è fissata domenica alle 17.15: la collocazione è stata disposta per evitare la concomitanza con un altro evento cittadino segnalato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Data Ora Partita Sabato 28 novembre 2026 15.00 Ascoli – Virtus Entella Sabato 28 novembre 2026 15.00 Carrarese – Juve Stabia Sabato 28 novembre 2026 15.00 Empoli – Hellas Verona Sabato 28 novembre 2026 17.15 L.R. Vicenza – Cesena Sabato 28 novembre 2026 19.30 Palermo – Benevento Domenica 29 novembre 2026 15.00 Modena – Padova Domenica 29 novembre 2026 15.00 Südtirol – Mantova Domenica 29 novembre 2026 17.15 Sampdoria – Cremonese Domenica 29 novembre 2026 19.30 Arezzo – Pisa Lunedì 30 novembre 2026 20.30 Catanzaro – Avellino

Quindicesima giornata dal 4 al 6 dicembre 2026

Dicembre si apre con Pisa Sampdoria, anticipo del venerdì. Il sabato comprende anche Padova L.R. Vicenza e Juve Stabia Benevento, mentre domenica il Catanzaro sarà impegnato sul campo della Cremonese.

Data Ora Partita Venerdì 4 dicembre 2026 20.30 Pisa – Sampdoria Sabato 5 dicembre 2026 15.00 Cesena – Carrarese Sabato 5 dicembre 2026 15.00 Mantova – Ascoli Sabato 5 dicembre 2026 15.00 Modena – Arezzo Sabato 5 dicembre 2026 17.15 Padova – L.R. Vicenza Sabato 5 dicembre 2026 19.30 Juve Stabia – Benevento Domenica 6 dicembre 2026 15.00 Avellino – Südtirol Domenica 6 dicembre 2026 15.00 Cremonese – Catanzaro Domenica 6 dicembre 2026 17.15 Hellas Verona – Palermo Domenica 6 dicembre 2026 19.30 Virtus Entella – Empoli

Sedicesima giornata l otto e il nove dicembre 2026

Il secondo turno infrasettimanale di Serie B coincide con la festività dell’Immacolata. Martedì si gioca in cinque fasce orarie, dalle 12.30 alle 19.30. Mercoledì apre Hellas Verona Avellino alle 19, seguito da quattro incontri alle 20.

Data Ora Partita Martedì 8 dicembre 2026 12.30 Benevento – Padova Martedì 8 dicembre 2026 15.00 Carrarese – Pisa Martedì 8 dicembre 2026 15.00 L.R. Vicenza – Mantova Martedì 8 dicembre 2026 17.15 Ascoli – Juve Stabia Martedì 8 dicembre 2026 19.30 Sampdoria – Modena Mercoledì 9 dicembre 2026 19.00 Hellas Verona – Avellino Mercoledì 9 dicembre 2026 20.00 Arezzo – Cesena Mercoledì 9 dicembre 2026 20.00 Catanzaro – Virtus Entella Mercoledì 9 dicembre 2026 20.00 Empoli – Südtirol Mercoledì 9 dicembre 2026 20.00 Palermo – Cremonese

Diciassettesima giornata il 12 e 13 dicembre 2026

Dopo gli impegni infrasettimanali, il campionato torna subito nel fine settimana. Cinque partite si disputano sabato e cinque domenica, con Modena Catanzaro a chiudere il turno alle 19.30.

Data Ora Partita Sabato 12 dicembre 2026 15.00 Juve Stabia – Padova Sabato 12 dicembre 2026 15.00 Mantova – Benevento Sabato 12 dicembre 2026 15.00 Pisa – Ascoli Sabato 12 dicembre 2026 17.15 Cesena – Palermo Sabato 12 dicembre 2026 19.30 Sampdoria – L.R. Vicenza Domenica 13 dicembre 2026 15.00 Cremonese – Carrarese Domenica 13 dicembre 2026 15.00 Südtirol – Hellas Verona Domenica 13 dicembre 2026 15.00 Virtus Entella – Arezzo Domenica 13 dicembre 2026 17.15 Avellino – Empoli Domenica 13 dicembre 2026 19.30 Modena – Catanzaro

Diciottesima giornata dal 18 al 20 dicembre 2026

Hellas Verona Cremonese apre il turno venerdì alle 20.30. Il sabato concentra sette incontri, mentre domenica sono previste Catanzaro Arezzo alle 15 e Palermo Virtus Entella alle 17.15.

Data Ora Partita Venerdì 18 dicembre 2026 20.30 Hellas Verona – Cremonese Sabato 19 dicembre 2026 15.00 Benevento – Pisa Sabato 19 dicembre 2026 15.00 Carrarese – Avellino Sabato 19 dicembre 2026 15.00 Juve Stabia – Mantova Sabato 19 dicembre 2026 15.00 L.R. Vicenza – Südtirol Sabato 19 dicembre 2026 15.00 Padova – Cesena Sabato 19 dicembre 2026 17.15 Empoli – Sampdoria Sabato 19 dicembre 2026 19.30 Ascoli – Modena Domenica 20 dicembre 2026 15.00 Catanzaro – Arezzo Domenica 20 dicembre 2026 17.15 Palermo – Virtus Entella

Diciannovesima giornata il 26 e 27 dicembre 2026

Il girone di andata della Serie B termina durante le festività natalizie. A Santo Stefano si disputa Avellino Juve Stabia, unico incontro del 26 dicembre.

Le altre nove partite sono in programma domenica 27: apertura alle 12.30 con Modena Palermo, sei gare alle 15 e ultimi due appuntamenti alle 17.15 e alle 19.30.

Data Ora Partita Sabato 26 dicembre 2026 17.15 Avellino – Juve Stabia Domenica 27 dicembre 2026 12.30 Modena – Palermo Domenica 27 dicembre 2026 15.00 Arezzo – L.R. Vicenza Domenica 27 dicembre 2026 15.00 Catanzaro – Empoli Domenica 27 dicembre 2026 15.00 Cremonese – Ascoli Domenica 27 dicembre 2026 15.00 Mantova – Padova Domenica 27 dicembre 2026 15.00 Südtirol – Carrarese Domenica 27 dicembre 2026 15.00 Virtus Entella – Benevento Domenica 27 dicembre 2026 17.15 Cesena – Pisa Domenica 27 dicembre 2026 19.30 Sampdoria – Hellas Verona

Ventesima giornata il 9 e 10 gennaio 2027

La prima giornata del girone di ritorno si disputa nel secondo fine settimana di gennaio. Sabato 9 sono previste otto partite, sei delle quali alle 15.

Domenica 10 il programma si completa con Ascoli Catanzaro alle 15 e Pisa Avellino alle 17.15.

Data Ora Partita Sabato 9 gennaio 2027 15.00 Cesena – Modena Sabato 9 gennaio 2027 15.00 Juve Stabia – Sampdoria Sabato 9 gennaio 2027 15.00 L.R. Vicenza – Virtus Entella Sabato 9 gennaio 2027 15.00 Mantova – Carrarese Sabato 9 gennaio 2027 15.00 Padova – Cremonese Sabato 9 gennaio 2027 15.00 Südtirol – Benevento Sabato 9 gennaio 2027 17.15 Palermo – Empoli Sabato 9 gennaio 2027 19.30 Arezzo – Hellas Verona Domenica 10 gennaio 2027 15.00 Ascoli – Catanzaro Domenica 10 gennaio 2027 17.15 Pisa – Avellino

Il calendario del Catanzaro tra novembre dicembre e gennaio

Per il Catanzaro, questo segmento comprende cinque partite in casa e quattro trasferte. Il primo appuntamento sarà contro il Palermo il 21 novembre, mentre l’avvio del ritorno porterà i giallorossi sul campo dell’Ascoli il 10 gennaio.

Giornata Partita Data Ora 12ª Catanzaro – Palermo Sabato 21 novembre 2026 17.15 13ª Juve Stabia – Catanzaro Martedì 24 novembre 2026 19.00 14ª Catanzaro – Avellino Lunedì 30 novembre 2026 20.30 15ª Cremonese – Catanzaro Domenica 6 dicembre 2026 15.00 16ª Catanzaro – Virtus Entella Mercoledì 9 dicembre 2026 20.00 17ª Modena – Catanzaro Domenica 13 dicembre 2026 19.30 18ª Catanzaro – Arezzo Domenica 20 dicembre 2026 15.00 19ª Catanzaro – Empoli Domenica 27 dicembre 2026 15.00 20ª Ascoli – Catanzaro Domenica 10 gennaio 2027 15.00

Il passaggio più ravvicinato di dicembre prevede tre gare in otto giorni: trasferta contro la Cremonese il 6, incontro interno con la Virtus Entella il 9 e partita a Modena il 13. Una sequenza che richiederà attenzione nella distribuzione dei minuti e nel recupero delle energie.

La chiusura dell’andata offrirà invece due appuntamenti consecutivi al Ceravolo, contro Arezzo ed Empoli. Saranno le ultime occasioni del 2026 per il pubblico giallorosso di seguire la squadra in casa, prima della ripresa di gennaio e dell’apertura del girone di ritorno.

Per il programma completo e ufficiale leggi QUI