Serie B calendario fino a gennaio tra turni infrasettimanali festività e inizio del ritorno
Serie B calendario fino a gennaio tra turni infrasettimanali festività e inizio del ritorno
Tutte le date e gli orari dalla dodicesima alla ventesima giornata con il programma completo delle partite
Il calendario della Serie BKT 2026 2027 prende forma fino all’inizio del girone di ritorno. Il programma dalla 12ª alla 20ª giornata comprende 90 partite, distribuite tra venerdì 20 novembre 2026 e domenica 10 gennaio 2027.
È una fase importante della stagione: le squadre affronteranno due turni infrasettimanali, completeranno il girone di andata durante le festività natalizie e torneranno in campo a gennaio per inaugurare la seconda metà del campionato.
Per i tifosi, conoscere anticipi, posticipi e orari permette di organizzare trasferte e presenze allo stadio. Per gli allenatori, la successione degli incontri rende centrale la gestione del recupero e delle rotazioni, soprattutto nei passaggi più ravvicinati del calendario.
Le date da segnare nel calendario della Serie B
La 12ª giornata aprirà il blocco di gare il 20 novembre, mentre il primo appuntamento infrasettimanale sarà la 13ª giornata, prevista il 24 e 25 novembre.
Un secondo turno durante la settimana arriverà con la 16ª giornata, distribuita tra martedì 8 e mercoledì 9 dicembre. Nel giorno dell’Immacolata il programma inizierà alle 12.30, con Benevento Padova.
La 19ª giornata, ultima del girone di andata, si giocherà il 26 e 27 dicembre. Il campionato riprenderà quindi il 9 e 10 gennaio 2027 con la 20ª giornata, prima del ritorno.
Dodicesima giornata dal 20 al 22 novembre 2026
L’apertura è affidata a Hellas Verona Cesena, in programma venerdì sera. Il sabato propone cinque incontri alle 15, seguiti da Catanzaro Palermo alle 17.15 e Empoli Pisa alle 19.30. Due partite completano il turno domenica.
|Data
|Ora
|Partita
|Venerdì 20 novembre 2026
|20.30
|Hellas Verona – Cesena
|Sabato 21 novembre 2026
|15.00
|Ascoli – L.R. Vicenza
|Sabato 21 novembre 2026
|15.00
|Carrarese – Virtus Entella
|Sabato 21 novembre 2026
|15.00
|Modena – Juve Stabia
|Sabato 21 novembre 2026
|15.00
|Sampdoria – Benevento
|Sabato 21 novembre 2026
|15.00
|Südtirol – Cremonese
|Sabato 21 novembre 2026
|17.15
|Catanzaro – Palermo
|Sabato 21 novembre 2026
|19.30
|Empoli – Pisa
|Domenica 22 novembre 2026
|15.00
|Avellino – Mantova
|Domenica 22 novembre 2026
|17.15
|Arezzo – Padova
Tredicesima giornata il 24 e 25 novembre 2026
Il primo turno infrasettimanale del programma si apre martedì alle 19 con Juve Stabia Catanzaro. Le altre gare della serata iniziano alle 20. Mercoledì, Cremonese Avellino anticipa di un’ora gli ultimi tre incontri.
|Data
|Ora
|Partita
|Martedì 24 novembre 2026
|19.00
|Juve Stabia – Catanzaro
|Martedì 24 novembre 2026
|20.00
|Benevento – Empoli
|Martedì 24 novembre 2026
|20.00
|Cesena – Ascoli
|Martedì 24 novembre 2026
|20.00
|L.R. Vicenza – Carrarese
|Martedì 24 novembre 2026
|20.00
|Palermo – Südtirol
|Martedì 24 novembre 2026
|20.00
|Virtus Entella – Hellas Verona
|Mercoledì 25 novembre 2026
|19.00
|Cremonese – Avellino
|Mercoledì 25 novembre 2026
|20.00
|Mantova – Arezzo
|Mercoledì 25 novembre 2026
|20.00
|Padova – Sampdoria
|Mercoledì 25 novembre 2026
|20.00
|Pisa – Modena
Quattordicesima giornata dal 28 al 30 novembre 2026
Il turno si sviluppa su tre giorni e termina con il posticipo Catanzaro Avellino, lunedì alle 20.30.
Sampdoria Cremonese è fissata domenica alle 17.15: la collocazione è stata disposta per evitare la concomitanza con un altro evento cittadino segnalato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
|Data
|Ora
|Partita
|Sabato 28 novembre 2026
|15.00
|Ascoli – Virtus Entella
|Sabato 28 novembre 2026
|15.00
|Carrarese – Juve Stabia
|Sabato 28 novembre 2026
|15.00
|Empoli – Hellas Verona
|Sabato 28 novembre 2026
|17.15
|L.R. Vicenza – Cesena
|Sabato 28 novembre 2026
|19.30
|Palermo – Benevento
|Domenica 29 novembre 2026
|15.00
|Modena – Padova
|Domenica 29 novembre 2026
|15.00
|Südtirol – Mantova
|Domenica 29 novembre 2026
|17.15
|Sampdoria – Cremonese
|Domenica 29 novembre 2026
|19.30
|Arezzo – Pisa
|Lunedì 30 novembre 2026
|20.30
|Catanzaro – Avellino
Quindicesima giornata dal 4 al 6 dicembre 2026
Dicembre si apre con Pisa Sampdoria, anticipo del venerdì. Il sabato comprende anche Padova L.R. Vicenza e Juve Stabia Benevento, mentre domenica il Catanzaro sarà impegnato sul campo della Cremonese.
|Data
|Ora
|Partita
|Venerdì 4 dicembre 2026
|20.30
|Pisa – Sampdoria
|Sabato 5 dicembre 2026
|15.00
|Cesena – Carrarese
|Sabato 5 dicembre 2026
|15.00
|Mantova – Ascoli
|Sabato 5 dicembre 2026
|15.00
|Modena – Arezzo
|Sabato 5 dicembre 2026
|17.15
|Padova – L.R. Vicenza
|Sabato 5 dicembre 2026
|19.30
|Juve Stabia – Benevento
|Domenica 6 dicembre 2026
|15.00
|Avellino – Südtirol
|Domenica 6 dicembre 2026
|15.00
|Cremonese – Catanzaro
|Domenica 6 dicembre 2026
|17.15
|Hellas Verona – Palermo
|Domenica 6 dicembre 2026
|19.30
|Virtus Entella – Empoli
Sedicesima giornata l otto e il nove dicembre 2026
Il secondo turno infrasettimanale di Serie B coincide con la festività dell’Immacolata. Martedì si gioca in cinque fasce orarie, dalle 12.30 alle 19.30. Mercoledì apre Hellas Verona Avellino alle 19, seguito da quattro incontri alle 20.
|Data
|Ora
|Partita
|Martedì 8 dicembre 2026
|12.30
|Benevento – Padova
|Martedì 8 dicembre 2026
|15.00
|Carrarese – Pisa
|Martedì 8 dicembre 2026
|15.00
|L.R. Vicenza – Mantova
|Martedì 8 dicembre 2026
|17.15
|Ascoli – Juve Stabia
|Martedì 8 dicembre 2026
|19.30
|Sampdoria – Modena
|Mercoledì 9 dicembre 2026
|19.00
|Hellas Verona – Avellino
|Mercoledì 9 dicembre 2026
|20.00
|Arezzo – Cesena
|Mercoledì 9 dicembre 2026
|20.00
|Catanzaro – Virtus Entella
|Mercoledì 9 dicembre 2026
|20.00
|Empoli – Südtirol
|Mercoledì 9 dicembre 2026
|20.00
|Palermo – Cremonese
Diciassettesima giornata il 12 e 13 dicembre 2026
Dopo gli impegni infrasettimanali, il campionato torna subito nel fine settimana. Cinque partite si disputano sabato e cinque domenica, con Modena Catanzaro a chiudere il turno alle 19.30.
|Data
|Ora
|Partita
|Sabato 12 dicembre 2026
|15.00
|Juve Stabia – Padova
|Sabato 12 dicembre 2026
|15.00
|Mantova – Benevento
|Sabato 12 dicembre 2026
|15.00
|Pisa – Ascoli
|Sabato 12 dicembre 2026
|17.15
|Cesena – Palermo
|Sabato 12 dicembre 2026
|19.30
|Sampdoria – L.R. Vicenza
|Domenica 13 dicembre 2026
|15.00
|Cremonese – Carrarese
|Domenica 13 dicembre 2026
|15.00
|Südtirol – Hellas Verona
|Domenica 13 dicembre 2026
|15.00
|Virtus Entella – Arezzo
|Domenica 13 dicembre 2026
|17.15
|Avellino – Empoli
|Domenica 13 dicembre 2026
|19.30
|Modena – Catanzaro
Diciottesima giornata dal 18 al 20 dicembre 2026
Hellas Verona Cremonese apre il turno venerdì alle 20.30. Il sabato concentra sette incontri, mentre domenica sono previste Catanzaro Arezzo alle 15 e Palermo Virtus Entella alle 17.15.
|Data
|Ora
|Partita
|Venerdì 18 dicembre 2026
|20.30
|Hellas Verona – Cremonese
|Sabato 19 dicembre 2026
|15.00
|Benevento – Pisa
|Sabato 19 dicembre 2026
|15.00
|Carrarese – Avellino
|Sabato 19 dicembre 2026
|15.00
|Juve Stabia – Mantova
|Sabato 19 dicembre 2026
|15.00
|L.R. Vicenza – Südtirol
|Sabato 19 dicembre 2026
|15.00
|Padova – Cesena
|Sabato 19 dicembre 2026
|17.15
|Empoli – Sampdoria
|Sabato 19 dicembre 2026
|19.30
|Ascoli – Modena
|Domenica 20 dicembre 2026
|15.00
|Catanzaro – Arezzo
|Domenica 20 dicembre 2026
|17.15
|Palermo – Virtus Entella
Diciannovesima giornata il 26 e 27 dicembre 2026
Il girone di andata della Serie B termina durante le festività natalizie. A Santo Stefano si disputa Avellino Juve Stabia, unico incontro del 26 dicembre.
Le altre nove partite sono in programma domenica 27: apertura alle 12.30 con Modena Palermo, sei gare alle 15 e ultimi due appuntamenti alle 17.15 e alle 19.30.
|Data
|Ora
|Partita
|Sabato 26 dicembre 2026
|17.15
|Avellino – Juve Stabia
|Domenica 27 dicembre 2026
|12.30
|Modena – Palermo
|Domenica 27 dicembre 2026
|15.00
|Arezzo – L.R. Vicenza
|Domenica 27 dicembre 2026
|15.00
|Catanzaro – Empoli
|Domenica 27 dicembre 2026
|15.00
|Cremonese – Ascoli
|Domenica 27 dicembre 2026
|15.00
|Mantova – Padova
|Domenica 27 dicembre 2026
|15.00
|Südtirol – Carrarese
|Domenica 27 dicembre 2026
|15.00
|Virtus Entella – Benevento
|Domenica 27 dicembre 2026
|17.15
|Cesena – Pisa
|Domenica 27 dicembre 2026
|19.30
|Sampdoria – Hellas Verona
Ventesima giornata il 9 e 10 gennaio 2027
La prima giornata del girone di ritorno si disputa nel secondo fine settimana di gennaio. Sabato 9 sono previste otto partite, sei delle quali alle 15.
Domenica 10 il programma si completa con Ascoli Catanzaro alle 15 e Pisa Avellino alle 17.15.
|Data
|Ora
|Partita
|Sabato 9 gennaio 2027
|15.00
|Cesena – Modena
|Sabato 9 gennaio 2027
|15.00
|Juve Stabia – Sampdoria
|Sabato 9 gennaio 2027
|15.00
|L.R. Vicenza – Virtus Entella
|Sabato 9 gennaio 2027
|15.00
|Mantova – Carrarese
|Sabato 9 gennaio 2027
|15.00
|Padova – Cremonese
|Sabato 9 gennaio 2027
|15.00
|Südtirol – Benevento
|Sabato 9 gennaio 2027
|17.15
|Palermo – Empoli
|Sabato 9 gennaio 2027
|19.30
|Arezzo – Hellas Verona
|Domenica 10 gennaio 2027
|15.00
|Ascoli – Catanzaro
|Domenica 10 gennaio 2027
|17.15
|Pisa – Avellino
Il calendario del Catanzaro tra novembre dicembre e gennaio
Per il Catanzaro, questo segmento comprende cinque partite in casa e quattro trasferte. Il primo appuntamento sarà contro il Palermo il 21 novembre, mentre l’avvio del ritorno porterà i giallorossi sul campo dell’Ascoli il 10 gennaio.
|Giornata
|Partita
|Data
|Ora
|12ª
|Catanzaro – Palermo
|Sabato 21 novembre 2026
|17.15
|13ª
|Juve Stabia – Catanzaro
|Martedì 24 novembre 2026
|19.00
|14ª
|Catanzaro – Avellino
|Lunedì 30 novembre 2026
|20.30
|15ª
|Cremonese – Catanzaro
|Domenica 6 dicembre 2026
|15.00
|16ª
|Catanzaro – Virtus Entella
|Mercoledì 9 dicembre 2026
|20.00
|17ª
|Modena – Catanzaro
|Domenica 13 dicembre 2026
|19.30
|18ª
|Catanzaro – Arezzo
|Domenica 20 dicembre 2026
|15.00
|19ª
|Catanzaro – Empoli
|Domenica 27 dicembre 2026
|15.00
|20ª
|Ascoli – Catanzaro
|Domenica 10 gennaio 2027
|15.00
Il passaggio più ravvicinato di dicembre prevede tre gare in otto giorni: trasferta contro la Cremonese il 6, incontro interno con la Virtus Entella il 9 e partita a Modena il 13. Una sequenza che richiederà attenzione nella distribuzione dei minuti e nel recupero delle energie.
La chiusura dell’andata offrirà invece due appuntamenti consecutivi al Ceravolo, contro Arezzo ed Empoli. Saranno le ultime occasioni del 2026 per il pubblico giallorosso di seguire la squadra in casa, prima della ripresa di gennaio e dell’apertura del girone di ritorno.
Per il programma completo e ufficiale leggi QUI
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