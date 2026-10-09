Sicilia, emergenza sicurezza sulle autostrade A20 e A18: ipotesi limite a 60 km/h

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Le autostrade siciliane A20 Palermo-Messina e A18 Messina-Catania sono sotto esame per gravi carenze strutturali e di sicurezza. Le ispezioni condotte dal ministero dei Trasporti hanno evidenziato problemi significativi che mettono a rischio l'incolumità degli automobilisti.

Le criticità riscontrate

Secondo quanto emerso, i tratti più problematici sono quelli tra Sant'Agata di Militello e Messina sulla A20 e tra Messina e Giarre sulla A18. Queste arterie, costruite principalmente tra gli anni Sessanta e Settanta, presentano guardrail non a norma, gallerie poco illuminate e viadotti deteriorati. Tali carenze rappresentano un serio pericolo per la circolazione.

La proposta del limite a 60 km/h

Il dirigente incaricato dei controlli, Placido Migliorino, ha avanzato l'ipotesi di introdurre un limite massimo di 60 km/h su entrambe le autostrade. Una misura drastica ma necessaria, secondo Migliorino, per garantire la sicurezza degli utenti in attesa che vengano completati gli interventi di manutenzione.

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Interventi urgenti e stanziamenti

La Regione Siciliana ha già stanziato 13,3 milioni di euro per far fronte alle urgenze. Questi fondi saranno destinati a lavori di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture più critiche. Tuttavia, resta da valutare se le risorse saranno sufficienti a risolvere tutte le problematiche segnalate.

Impatto sulla viabilità

L'eventuale introduzione del limite di velocità comporterebbe un impatto significativo sulla viabilità, con possibili ripercussioni sui tempi di percorrenza e sul traffico. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione e a rispettare eventuali nuove disposizioni.