Tinto Brass, addio al regista che ha rivoluzionato l'erotismo nel cinema italiano

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Il mondo del cinema piange Tinto Brass. Il regista, nato a Milano nel 1933, si è spento all'età di 93 anni, lasciando un vuoto nel panorama cinematografico italiano e internazionale. Con la sua scomparsa si chiude un capitolo fondamentale della storia del cinema erotico e d'autore, un genere che Brass ha saputo reinventare con uno stile inconfondibile, fatto di ironia, provocazione e una profonda conoscenza dell'animo umano.

Una carriera lunga settant'anni

La carriera di Tinto Brass è stata straordinariamente longeva e versatile. Dopo gli esordi negli anni Cinquanta come aiuto regista e documentarista, si affermò con film sperimentali e politici come Chi lavora è perduto e La vacanza. La svolta arrivo negli anni Settanta con Salon Kitty, pellicola scandalosa che mescolava erotismo e nazismo, e con il capolavoro La chiave, tratto dall'omonimo romanzo di Junichiro Tanizaki. Negli anni Ottanta e Novanta divenne famoso presso il grande pubblico con film come Miranda, Snack Bar Budapest e Paprika, dove l'erotismo si fondeva con la commedia all'italiana.

Il maestro dell'erotismo d'autore

Brass è stato spesso definito il maestro dell'erotismo d'autore. Il suo cinema, sempre al limite tra arte e scandalo, ha esplorato la sessualità femminile con uno sguardo mai volgare ma attento e curioso, capace di trasformare il corpo della donna in un paesaggio da raccontare. Le sue protagoniste, spesso attrici allora sconosciute poi diventate star, hanno incarnato un ideale di femminilità libera e sensuale. Non sono mancate le polemiche e le censure, ma Brass ha sempre rivendicato la libertà dell'artista di esprimersi senza filtri.

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L'eredità e il ricordo

Con la morte di Tinto Brass scompare un regista che ha segnato un'epoca. Il suo cinema, amato e discusso, continua a essere studiato e omaggiato in tutto il mondo. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando dal mondo della cultura e dello spettacolo: colleghi, attori e critici ne ricordano la genialità, l'ironia e la capacità di scandalizzare senza mai annoiare. I funerali si terranno nei prossimi giorni, in forma privata, come disposto dalla famiglia. Un ultimo applauso a un artista che ha fatto sognare e discutere intere generazioni.