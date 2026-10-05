Anthony Garcea torna con il nuovo singolo disponibile da venerdì 25 Settembre. Video

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"Tutto il giorno a letto"

In uscita il 25 Settembre il singolo di Anthony Garcea è disponibile su tutti i digital store.

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"Tutto il giorno a letto" nasce dalla tensione tra immobilità e voglia di riscatto. Il letto non rappresenta la pigrizia, ma uno stato mentale. Il simbolo di un blocco emotivo e creativo che Anthony rifiuta di accettare. Fuori tutto sembra fermo, mentre dentro i pensieri continuano a muoversi. Il brano si muove tra frustrazione, isolamento e ambizione, costruendo un immaginario notturno, urbano e intimo. La stanza diventa rifugio, studio e spazio creativo, dove tra inchiostro e pagine i pensieri prendono forma e l’immobilità si trasforma in una spinta verso qualcosa di nuovo. L’idea dell’hotel rappresenta invece una direzione opposta: cambiamento, movimento e possibilità. Il ritornello, attraverso l’ossessione di "tutto parla di te", lascia volutamente aperto il significato di quel "te", può essere una persona, un ricordo, un’idea o qualcosa da cui è impossibile prendere distanza. Il brano si inserisce anche in una dimensione più ampia, diventando uno specchio per una generazione che fatica a trovare il proprio posto nel mondo, schiacciata da una quotidianità sempre più crudele e difficile da interpretare. Ma l’immobilità non è una destinazione. Anche nell’incertezza e nella solitudine, la scelta resta quella di andare avanti. Fermo fuori, in movimento dentro.





CREDITI

Autore: Antonio Pungillo

Interprete: Anthony Garcea

Compositore: Antonio Pungillo

Produzione: Antonio Pungillo

BIO

Anthony Garcea (classe 1996) è un cantautore e interprete italiano che debutta nel 2021 con il singolo "Un finale migliore", brano che ottiene un riscontro positivo dalle radio e attira l’attenzione di diverse case discografiche, segnando l’inizio del suo percorso professionale. Nello stesso periodo pubblica "Dove vuoi", un brano estivo dal sound ritmico che amplia ulteriormente la sua visibilità. Da lì arriva il primo contratto discografico e la pubblicazione dei singoli "Mentendo" e "Galápagos". Nel corso della sua crescita artistica prende parte a importanti contesti televisivi e musicali come Amici di Maria De Filippi, X Factor e Sanremo Giovani, esperienze che contribuiscono a consolidare il suo percorso e a rafforzarne la consapevolezza artistica. Parallelamente, completa la sua formazione con il diploma in canto e discipline musicali conseguito con il massimo dei voti (100/100) presso l’Accademia Artisti di Roma. Nel tempo si esibisce inoltre in contesti come Radio Italia, continuando a crescere tra studio, palco e scrittura. La sua musica si muove tra introspezione e realtà. Racconta blocchi, ambizioni e stati mentali con uno stile diretto e notturno, trasformando fragilità e pensieri in movimento creativo. Oggi Anthony è all’inizio di una fase più consapevole del proprio percorso: un lavoro interiore profondo che lo porta, per la prima volta, a definirsi davvero e a costruire un’identità artistica chiara, autentica e riconoscibile.











