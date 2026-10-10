Catanzaro Mantova il tecnico biancorosso Francesco Modesto chiede una ripartenza senza cali di tensione. Video

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Dopo la sosta il Mantova punta su intensità attenzione ai dettagli e rispetto per un avversario di qualità

La sfida Catanzaro Mantova segna il ritorno in campo dopo la lunga sosta per le Nazionali. Per i biancorossi, il primo obiettivo è ritrovare subito il ritmo della competizione e affrontare la trasferta con la determinazione mostrata nella prima parte della stagione.

Alla vigilia, il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha posto l’accento soprattutto sull’atteggiamento della squadra. Il lavoro delle ultime due settimane viene giudicato positivamente, ma la ripresa del campionato richiede un passaggio preciso: trasformare quanto preparato in allenamento in una prestazione intensa, lucida e continua.

Due settimane di lavoro tra assenze e miglioramenti individuali

La pausa ha consentito allo staff di intervenire sul miglioramento individuale e sui dettagli del gioco da perfezionare. Il percorso, però, si è svolto con un gruppo ridotto.

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Il tecnico ha indicato sette assenze nel periodo di sosta: i tre infortunati Trimboli, Meroni e Chinetti, con quest’ultimo aggiuntosi durante la pausa, e quattro giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Per raggiungere un numero adeguato di calciatori nelle sedute è stato quindi coinvolto anche il settore giovanile.

Nonostante queste difficoltà, l’allenatore ha espresso soddisfazione per la disponibilità dei presenti e per la qualità del lavoro svolto. Le assenze richiamate descrivono la situazione durante la preparazione e non costituiscono, da sole, un aggiornamento definitivo sui convocati per la partita.

Ritrovare il ritmo dopo la sosta è la prima sfida

Uno dei temi centrali della conferenza riguarda la capacità di ripartire dopo una lunga interruzione. Senza una gara imminente, mantenere la stessa tensione agonistica può diventare più complicato, anche quando gli allenamenti procedono bene.

Per questo, nella settimana della partita, il Mantova ha dovuto recuperare adrenalina e concentrazione. Il tecnico considera decisivo l’approccio contro il Catanzaro: servirà una squadra pronta a entrare immediatamente nel confronto, evitando che il periodo senza impegni ufficiali si traduca in un avvio poco incisivo.

La pausa può offrire tempo per lavorare, ma il ritmo del campionato va ritrovato sul campo. È questo il passaggio che i biancorossi dovranno gestire alla ripresa.

I nazionali rientrano con fiducia ed esperienza

Le convocazioni internazionali rappresentano un motivo di soddisfazione per il club. Alcuni calciatori hanno vissuto il debutto con la propria selezione, mentre altri hanno avuto un impiego diverso tra allenamenti e partite.

Secondo l’allenatore, il valore di queste esperienze va oltre i minuti giocati. Il confronto con il calcio internazionale può rafforzare fiducia, motivazione e consapevolezza, offrendo ai giocatori occasioni utili per crescere.

Al rientro, lo staff ha ritrovato calciatori desiderosi di lavorare e di mettersi nuovamente a disposizione del gruppo. Ora queste energie dovranno essere inserite nelle esigenze della Serie B, dove intensità e continuità restano fondamentali.

Rispetto per il Catanzaro e nessuna appagamento

La buona prima fase della stagione non deve modificare l’atteggiamento del Mantova. Il messaggio del tecnico è chiaro: quanto costruito finora deve alimentare la fiducia, senza generare la convinzione di avere già raggiunto un livello definitivo.

Ogni partita presenta difficoltà specifiche e ogni avversario dispone di qualità da considerare. Il Catanzaro viene descritto come una squadra con giocatori capaci di incidere nella categoria, da affrontare con rispetto e con una lettura attenta delle situazioni di gioco.

Per i biancorossi, la risposta dovrà partire dalla quotidianità: intensità negli allenamenti, disponibilità a migliorare e piena comprensione del valore di ogni incontro. La consapevolezza delle proprie risorse deve accompagnarsi alla capacità di riconoscere quelle dell’avversario.

Prestazione e dettagli prima del giudizio sul risultato

Interrogato sul peso psicologico del risultato alla ripresa, l’allenatore ha spiegato che valuterà innanzitutto come si svilupperà la partita. L’attenzione sarà rivolta all’approccio iniziale, alla gestione del gioco e alla tenuta difensiva.

Il tecnico si aspetta un confronto difficile, nel quale il Mantova dovrà saper attraversare anche i momenti meno favorevoli. In un campionato equilibrato, la differenza può nascere da una scelta, da una copertura o dalla capacità di reagire quando l’inerzia cambia.

La trasferta di Catanzaro diventa così una verifica della maturità del Mantova: riprendere il percorso dopo la sosta, mantenere alta la concentrazione e costruire sul campo il risultato attraverso la qualità della prestazione.

Video integrale - #PREMATCH TALK / CATANZARO - MANTOVA