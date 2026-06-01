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In occasione dell’uscita del libro “Il cielo e la polvere. Visioni e universi di Flannery O’Connor” (Mimesis Edizioni, 2026) a cura di Benedetta Centovalli con la collaborazione di Fernanda Rossini – già presentato a maggio al Salone del Libro di Torino - giovedì 11 giugno alle 21 con ingresso liberoil Centro Culturale di Milano propone un doppio appuntamento per raccontare e ricordare una tra le più geniali e profonde scrittrici americane dell’ultimo secolo:

Alle 21 Benedetta Centovalli insieme a Fernanda Rossini e Francesco Valenti, presenteranno il libro che raccoglie e integra gli interventi del convegno dello scorso anno svoltosi sempre al Centro Culturale di Milano in occasione del centenario dalla nascita della scrittrice.

A seguire verrà proiettato per la prima volta in Italia il film “Flannery. Storie di una vita della scrittrice della Georgia” di Mark Bosco e Elizabeth Coffman, Ted Hardin, PBS (sottotitoli in italiano a cura di Carlo Bagnoli).

“Il cielo e la polvere. Visioni e universi di Flannery O’Connor” – che raccoglie e integra gli interventi delle due giornate che si svolsero al CMC in occasione del centenario della nascita di O’Connor - presenta per la prima volta una lettura organica, originale e di attualità dell’autrice americana nata il 25 marzo 1925 a Savannah, in Georgia, uno degli Stati più emblematici del Sud degli Stati Uniti, e scomparsa, sempre in Georgia, nel 1964 a soli 39 anni.

Un’occasione straordinaria per scoprire i pensieri e le riflessioni nelle opere di Flannery attraverso diverse voci tra cui anche filosofi e insegnanti americani e italiani, autori tra le più autorevoli Università americane insieme a Università ed enti culturali italiani: documenti, lettere, conferenze e interviste inedite, emerge il suo contributo innovativo alla narrativa e all’arte, caratterizzato da una profonda riflessione teologica ed esistenziale sul ruolo dello scrittore e sulla vocazione artistica.

Le sue osservazioni affrontano temi come la società, il perbenismo, il razzismo, l’ateismo e la religione, offrendo considerazioni che risultano ancora attuali. Il volume presenta inoltre uno spaccato dell’America del Sud e della condizione umana, segnata dall’incontro tra destino e libertà. Secondo O’Connor, il mistero della realtà va oltre ciò che è visibile e il vero motore di una storia “è sempre un'azione o un gesto che trascende anche la cosiddetta morale, che si colloca là dove la libertà dell'uomo si confronta con la grazia”.

Centro Culturale di Milano

Largo Corsia dei Servi 4, Milano