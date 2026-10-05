Ispezione al liceo Amaldi di Novi Ligure per un invito sul registro elettronico

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Il ministero dell'Istruzione ha avviato un'ispezione al liceo Amaldi di Novi Ligure (Alessandria) dopo la comparsa, sul registro elettronico dell'istituto, di un invito rivolto agli studenti a partecipare al corteo Sudario di Gaza ad Alessandria. L'obiettivo della verifica è accertare l'eventuale uso improprio di uno strumento istituzionale.

Il ministro Giuseppe Valditara ha commentato la vicenda ribadendo che la scuola deve educare al pluralismo e rifiutare ogni forma di indottrinamento.

La vicenda

Secondo quanto emerso, l'invito sarebbe stato pubblicato sul registro elettronico, il sistema digitale utilizzato quotidianamente da studenti e famiglie per consultare voti, assenze e comunicazioni ufficiali. Un canale istituzionale che, secondo il ministero, non dovrebbe veicolare messaggi di natura politica o inviti a manifestazioni.

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La posizione del ministro

Il titolare del dicastero dell'Istruzione ha sottolineato con fermezza il principio di neutralità della scuola, ricordando che l'istituzione scolastica ha il compito di formare cittadini consapevoli e capaci di pensiero critico, non di orientare gli studenti verso posizioni politiche specifiche.

L'ispezione e le verifiche

Gli ispettori del ministero dovranno ora chiarire le modalità con cui il messaggio è stato diffuso, chi lo ha inserito e se siano state violate le normative che regolano l'uso degli strumenti digitali scolastici. L'esito dell'ispezione potrebbe portare a provvedimenti nei confronti dei responsabili.

Il dibattito sulla neutralità scolastica

La vicenda riaccende il dibattito sul ruolo della scuola pubblica e sui limiti della sua azione educativa. Da un lato c'è chi difende la necessità di mantenere gli istituti lontani da propagande politiche; dall'altro c'è chi ritiene che la scuola debba essere luogo di confronto aperto su temi di attualità, anche sensibili, come il conflitto in Medio Oriente.

Il caso del liceo Amaldi si inserisce in un contesto più ampio di tensione sul rapporto tra scuola, politica e libertà di espressione degli studenti.