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È stato di recente insignito della Laurea d’Autore ad honorem il professore Massimiliano Lepera per la sua notevole e copiosa attività poetica e letteraria.

Il prestigiosissimo riconoscimento è stato conferito al docente catanzarese nel corso di una cerimonia tenutasi a Roma sabato pomeriggio, all’interno dell’Aula Magna dell’Università degli Studi Roma Tre, nel corso della quale sono stati elargiti tanti altri riconoscimenti culturali onorifici a personalità del mondo delle istituzioni, dell’editoria, dell’arte, del giornalismo e dell’imprenditoria.

L’iniziativa, targata Librorum Academy, è stata ideata da Alessandro Gian Maria Ferri, editore e fondatore di 100 Edizioni, riunendo esponenti di differenti ambiti culturali e professionali, con un incontro trasversale tra letteratura, arte, informazione, imprenditoria e impegno civile.

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La manifestazione, presentata da Carlo Senes, ha posto al centro il valore degli autori e delle proprie opere. Principio identitario dell’iniziativa è stato infatti “Il valore delle opere. L’onore di chi le scrive”, proprio a testimonianza dell’intento di celebrare e valorizzare adeguatamente il patrimonio intellettuale e creativo di tutti coloro che contribuiscono quotidianamente, con costanza e professionalità, alla diffusione della conoscenza.

Dopo una rigidissima selezione, dunque, sono stati conferiti i prestigiosi riconoscimenti onorifici. Lepera, che ha avuto l’onore di rappresentare la Calabria tra i premiati di tutta Italia e non solo, ha ricevuto la seguente motivazione, declamata pubblicamente in fase di conferimento del titolo onorifico:

«Massimiliano Lepera, Docente dell’Anno 2024, è autore di oltre 60 pubblicazioni. Tra i suoi romanzi “365 giorni di ordinario delirio”, “Il cuore e il pugnale”, “Intrigo alla Normale” e “Il fantastico viaggio di Tom”; tra le opere scolastiche e accademiche “Quanto siamo classici”, “Plauto e la commedia nuova greca” e “Tito Maccio Plauto e la Cistellaria”; tra le raccolte poetiche “Sguardi d’anima”: una produzione editoriale che spazia dalla narrativa alla ricerca storica, dalla didattica alla cultura classica».

La cerimonia, svoltasi in abito formale ad hoc, con apposita toga e tocco, ha avuto come nucleo centrale le proclamazioni e il finale e suggestivo lancio dei tocchi.

Lepera, che aggiunge questo prestigioso traguardo al suo già ricco palmarès, nel quale configurano, tra gli altri, il Premio Nobel Italia per la Letteratura, il Premio Docente dell’Anno, il Riconoscimento alla Carriera Letteraria, il Gold Star Award, il Premio Kafka Italia, il Premio Alda Merini e il Gran Premio al Merito Internazionale, aveva tra l’altro recentemente ricevuto gratificanti notizie anche dall’estero, essendosi cimentato in concorsi internazionali di poesia dall’America Latina all’Asia: una dozzina di premi altrettanto prestigiosi gli sono giunti infatti nelle ultime settimane a seguito di rigorose selezioni, tra migliaia di partecipanti, di concorsi di poesia in lingua inglese o spagnola.

Le sue liriche, tradotte appositamente in ambedue le lingue, hanno ottenuto, tra gli altri, due distinti riconoscimenti come “Poet of the day” (The Poet’s Path), un riconoscimento “Hall of Fame” (Rhythmic Rainbow) e un riconoscimento “The Star Poet” (Rhythmic Rainbow).

Tutto ciò, insomma, oltre a costituire motivo di prestigio e orgoglio non solo per l’autore ma soprattutto per la sua terra d’origine (spesso e volentieri protagonista delle sue opere letterarie, poetiche e musicali), rappresenta la reale dimostrazione che la cultura non ha patria e, ovunque ci siano terreno fertile e occhi attenti a coglierne la viva essenza, è possibile creare i giusti presupposti per una diffusione di sani valori attraverso concrete opere e testimonianze quotidiane.

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