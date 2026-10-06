Nobel per la Fisica 2026 a Francis Halzen per i neutrini dell'Antartide

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Il Premio Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato a Francis Halzen, fisico delle particelle e astrofisico di origine belga con cittadinanza americana, professore emerito all'Università del Wisconsin-Madison. Il riconoscimento arriva per il suo ruolo determinante nella nascita e nello sviluppo di IceCube Neutrino Observatory, il più grande rivelatore di neutrini mai costruito, realizzato tra i ghiacci dell'Antartide.

Chi è Francis Halzen

Nato in Belgio, Halzen si è formato nel campo della fisica teorica delle particelle, contribuendo a testi di riferimento sulla fenomenologia delle interazioni fondamentali. Trasferitosi negli Stati Uniti, ha legato la sua carriera all'Università del Wisconsin-Madison, dove ha ricoperto il ruolo di professore di fisica. La sua intuizione è stata capire che il ghiaccio antartico, per le sue proprietà ottiche e la sua trasparenza, poteva diventare un enorme rivelatore naturale di neutrini, particelle elusive che attraversano la materia senza quasi interagire.

IceCube, un laboratorio grande quanto una regione

IceCube Neutrino Observatory è un progetto internazionale che occupa un chilometro cubo di ghiaccio sotto la stazione Amundsen-Scott al Polo Sud. Migliaia di sensori ottici, calati in profondità attraverso pozzi di acqua calda, registrano la debolissima luce Cherenkov prodotta quando un neutrino interagisce con il ghiaccio. L'osservatorio ha permesso di aprire una nuova finestra sull'universo, quella dell'astronomia dei neutrini.

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Perché il Nobel è importante

L'assegnazione del Nobel per la Fisica 2026 a Halzen riconosce il valore di una scienza che unisce fisica delle particelle, astrofisica e cooperazione internazionale. Grazie a IceCube sono stati identificati neutrini di origine extragalattica, collegati a blazar e ad altri fenomeni energetici estremi, offrendo informazioni che la luce e le onde gravitazionali non riescono a fornire. Il premio celebra anche la tenacia di un progetto durato decenni, sostenuto da centinaia di ricercatori in tutto il mondo.

Un’eredità per la prossima generazione

Il lavoro di Halzen non si ferma al riconoscimento: apre la strada a nuovi rivelatori, come IceCube-Gen2, e a una generazione di scienziati che potranno osservare l'universo con un nuovo senso. La sua storia dimostra come le grandi domande della fisica richiedano strumenti straordinari e una visione capace di superare i confini nazionali.