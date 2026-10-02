Regione, avviso per un incarico triennale nella Segreteria tecnica del Sistema delle Conferenze
Regione, avviso per incarico triennale di elevata qualificazione nella Segreteria tecnica del Sistema delle Conferenze
La Regione ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’individuazione di un dipendente appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione da assegnare a un incarico triennale di elevata qualificazione presso la Segreteria tecnica Sistema delle Conferenze del Settore 7.4, che si occupa del Sistema delle conferenze, della delegazione di Roma e dei rapporti con le Autonomie locali e le loro aggregazioni.
Di cosa si occupa l’incarico
La figura selezionata fornirà supporto tecnico e operativo alla partecipazione della Regione alle riunioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Si tratta di un ruolo strategico, che richiede capacità di analisi, coordinamento e dialogo con le altre amministrazioni regionali. L’incarico avrà decorrenza dal 15 ottobre 2026 e durata triennale.
Requisiti e destinatari
L’avviso è rivolto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato della Giunta regionale, oppure comandati, in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale. È richiesta l’appartenenza all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, coerentemente con il profilo professionale richiesto per l’incarico.
Come presentare la candidatura
Gli interessati devono far pervenire la propria candidatura presso la Direzione Generale all’indirizzo PEC indicato nell’avviso, entro e non oltre 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Curriculum vitae in formato europeo, redatto nel rispetto dei principi fissati dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, debitamente sottoscritto, con indicazione dei requisiti culturali, delle attitudini, delle capacità professionali e dell’eventuale esperienza lavorativa maturata nelle funzioni da svolgere;
- Nulla osta preventivo da parte del Dipartimento o struttura equiparata di provenienza;
- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;
- Fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità.
Tempistiche e informazioni utili
La scadenza è fissata a 5 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, un termine piuttosto ristretto che richiede ai candidati di preparare rapidamente la documentazione richiesta. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il testo integrale della manifestazione di interesse pubblicato sui canali istituzionali della Regione.
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