Regione Calabria cerca funzionario per incarico di Elevata Qualificazione in ambito sanitario

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La Regione Calabria ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione per il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione (EQ) di III livello. L'incarico, della durata di tre anni, è finalizzato al coordinamento, monitoraggio, miglioramento continuo e programmazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.).

La selezione è aperta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato presso la Giunta Regionale o comandati in servizio presso i dipartimenti della Giunta Regionale. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato nel bando, entro 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria. Le candidature pervenute prima o oltre tale termine saranno considerate inammissibili.

Alla domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere allegati: il curriculum vitae datato e firmato, con evidenza dei requisiti di esperienza e professionalità richiesti e delle competenze specialistiche possedute; la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e dovere di astensione; copia del documento d'identità in corso di validità debitamente sottoscritta.

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Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Calabria o contattare la Direzione Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sanitari.