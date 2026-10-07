Cerca

Info Lavoro Calabria Catanzaro

Regione Calabria cerca funzionario per incarico di Elevata Qualificazione in ambito sanitario

Redazione
Condividi:
Regione Calabria cerca funzionario per incarico di Elevata Qualificazione in ambito sanitario
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

La Regione Calabria ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione per il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione (EQ) di III livello. L'incarico, della durata di tre anni, è finalizzato al coordinamento, monitoraggio, miglioramento continuo e programmazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.).

La selezione è aperta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato presso la Giunta Regionale o comandati in servizio presso i dipartimenti della Giunta Regionale. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato nel bando, entro 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria. Le candidature pervenute prima o oltre tale termine saranno considerate inammissibili.

Alla domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere allegati: il curriculum vitae datato e firmato, con evidenza dei requisiti di esperienza e professionalità richiesti e delle competenze specialistiche possedute; la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e dovere di astensione; copia del documento d'identità in corso di validità debitamente sottoscritta.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Calabria o contattare la Direzione Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sanitari.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
regione calabria manifestazione interesse incarico elevata qualificazione area funzionari organismo tecnicamente accreditante formazione personale scadenza giorni

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Info Lavoro

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 8. Oggi sono analizzate 15 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza