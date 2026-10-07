Scuole chiuse domani 8 ottobre per maltempo ecco quali sono i comuni interessati

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Stop alle lezioni e misure preventive per temporali intensi con possibili aggiornamenti nelle prossime ore

Il maltempo previsto per giovedì 8 ottobre 2026 porta alla chiusura delle scuole in diversi comuni della Toscana. Secondo le informazioni riportate, le amministrazioni locali hanno disposto provvedimenti precauzionali per limitare gli spostamenti di studenti, famiglie e personale scolastico durante il peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Il quadro indicato comprende temporali intensi, possibili grandinate e forti raffiche di vento, con il rischio di allagamenti e disagi alla viabilità. Le chiusure interessano numerosi comuni, ma non riguardano necessariamente gli stessi ordini di scuola: per questo è essenziale controllare il contenuto della singola ordinanza.

Scuole chiuse l’elenco dei comuni per giovedì 8 ottobre

L’elenco fornito comprende comuni delle province di Grosseto, Pisa, Massa Carrara, Livorno e Pistoia. A Grosseto città la chiusura segnalata riguarda soltanto gli istituti superiori.

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Provincia di Grosseto

Grosseto , limitatamente agli istituti superiori

, limitatamente agli istituti superiori Capalbio

Orbetello

Manciano

Scarlino

Castiglione della Pescaia

Sorano

Monte Argentario

Magliano in Toscana

Provincia di Pisa

Montescudaio

Santa Luce

Riparbella

Casale Marittimo

Guardistallo

Provincia di Massa Carrara

Carrara

Aulla

Mulazzo

Pontremoli

Fivizzano

Fosdinovo

Provincia di Livorno

Piombino

Campo nell’Elba

Portoferraio

Campiglia Marittima

San Vincenzo

Suvereto

Livorno

Provincia di Pistoia

Pescia

Pistoia

Monsummano Terme

L’elenco potrebbe cambiare con l’adozione di ulteriori provvedimenti. Per sapere se la chiusura comprende anche nidi, servizi educativi e attività extrascolastiche, le famiglie devono consultare gli avvisi del proprio Comune e le comunicazioni dell’istituto.

Allerta meteo in Toscana i rischi indicati per domani

Nel bollettino riportato nel testo, la Toscana risulta interessata da allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in tutte le zone elencate. Per il rischio idraulico viene invece indicata un’allerta gialla in numerosi bacini regionali.

Le criticità riguardano fenomeni che possono provocare allagamenti localizzati, scorrimento dell’acqua sulle strade, instabilità dei versanti e rapidi aumenti dei livelli dei corsi d’acqua. Grandine e raffiche intense possono aggiungere difficoltà agli spostamenti e alle attività all’aperto.

È quindi utile distinguere i diversi rischi: il bollettino non attribuisce lo stesso livello di allerta a ogni fenomeno.

Allerta gialla anche in altre regioni

Il quadro meteorologico fornito segnala allerta gialla per temporali in settori di Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria.

Per il rischio idrogeologico, sono inoltre indicate zone di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia e Umbria.

Queste segnalazioni riguardano specifiche aree di allertamento e non implicano una chiusura generalizzata degli istituti. Per conoscere eventuali sospensioni delle lezioni, occorre verificare i provvedimenti locali.

Possibili chiusure anche per parchi cimiteri e impianti sportivi

Le misure preventive descritte non si limitano alle scuole. In alcuni comuni sono previste anche chiusure di parchi, giardini pubblici, cimiteri e impianti sportivi all’aperto, oltre alla sospensione di manifestazioni pubbliche.

Il testo segnala inoltre l’attivazione preventiva del Centro operativo comunale, che coordina le attività locali di gestione dell’emergenza.

L’estensione delle limitazioni può variare da un territorio all’altro: ogni ordinanza specifica strutture coinvolte, durata e condizioni del provvedimento.

Cosa controllare prima di andare a scuola

Per organizzare la giornata di giovedì 8 ottobre, è opportuno verificare:

gli avvisi pubblicati sul sito del Comune

le comunicazioni della scuola e il registro elettronico

gli ordini di scuola effettivamente coinvolti

eventuali modifiche a trasporto scolastico, mensa e servizi educativi

gli aggiornamenti diffusi prima degli spostamenti del mattino

Durante il maltempo è raccomandata particolare prudenza vicino a sottopassi, ponti, corsi d’acqua e zone soggette ad allagamenti. Le indicazioni delle autorità locali restano il riferimento per valutare gli spostamenti.

Le lezioni sospese devono essere recuperate

Il recupero delle giornate perse e la validità dell’anno scolastico sono due aspetti distinti. Non è corretto presentare come regola universale l’affermazione secondo cui le lezioni sospese per maltempo non si recuperano mai.

Per conoscere le conseguenze sul calendario didattico, le famiglie devono fare riferimento alle comunicazioni dell’istituto e alle indicazioni degli uffici scolastici competenti.