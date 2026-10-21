Tivoli, violenza sessuale su minore: arrestato un cinquantenne

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Un uomo italiano di cinquant'anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minori. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Roma, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. I fatti si sarebbero verificati a Tivoli, in provincia di Roma.

Le indagini e la denuncia

L'attività investigativa della IV Sezione della Squadra Mobile è iniziata nell'aprile scorso, quando è arrivata la denuncia di una ragazzina di soli dodici anni. La vittima ha raccontato di aver subito reiterati episodi di violenza sessuale da parte del cugino del padre. Gli abusi sarebbero avvenuti nel periodo in cui l'uomo, insieme alla sua compagna, era ospite presso l'abitazione della famiglia della minore.

Le modalità degli abusi

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'indagato avrebbe approfittato della convivenza e del rapporto di parentela per compiere atti sessuali sulla bambina, costringendola a subire palpeggiamenti contro la sua volontà. Gli episodi, iniziati nell'estate del 2025, si sarebbero verificati soprattutto nella camera da letto della dodicenne, dove l'uomo si tratteneva con la scusa di salutarla. Analoghe condotte si sarebbero ripetute durante alcuni viaggi in auto verso la località di villeggiatura della famiglia.

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La prova video e il provvedimento

Durante uno di questi spostamenti, la vittima è riuscita a filmare con il cellulare quanto stava accadendo, fornendo un elemento di prova decisivo. Grazie a questo e agli altri elementi raccolti, il Tribunale del Riesame ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi confermata dalla Corte di Cassazione, che ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza. L'uomo si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.