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Livorno, aggressione e rapina ai danni dell'ex compagna: arrestato 37enne

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Livorno, aggressione e rapina ai danni dell'ex compagna: arrestato 37enne
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Un episodio di violenza ha scosso la città di Livorno nella giornata di ieri. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un uomo di 37 anni, di origini sudamericane, con l'accusa di rapina impropria e lesioni ai danni della sua ex compagna, una donna di 30 anni anch'essa sudamericana.

La dinamica dell'aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra i due sarebbe scoppiata una lite all'interno dell'abitazione della donna. Il diverbio, inizialmente verbale, è degenerato e si è spostato in strada. Qui la donna ha tentato di fuggire, ma è stata raggiunta dall'uomo che l'ha aggredita alle spalle, facendola cadere a terra. Approfittando della caduta, l'uomo le ha strappato la borsetta contenente documenti e carte di pagamento, per poi dileguarsi.

L'intervento dei Carabinieri

La prontezza dei militari, allertati probabilmente da alcuni passanti, è stata decisiva. I Carabinieri sono giunti sul posto in pochi istanti e sono riusciti a intercettare e bloccare l'uomo, che era ancora in possesso della refurtiva. Data la flagranza del reato, è stato dichiarato in arresto.

Le condizioni della vittima

La donna, che ha riportato ferite agli arti durante l'aggressione, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resta comunque il trauma per l'accaduto.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla violenza di genere

Questo ennesimo caso di violenza ai danni di una donna riporta l'attenzione su un problema sociale sempre più diffuso. Le forze dell'ordine invitano chiunque sia vittima di violenza a denunciare e a rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio.


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livorno rapina aggressione compagna arresto carabinieri violenza genere impropria lesioni cronaca

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