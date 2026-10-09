Maltempo a Catanzaro, sabato 10 ottobre scuole chiuse per allerta arancione

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Ordinanza del sindaco dopo il bollettino della Protezione Civile. Attivato il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione

Domani, sabato 10 ottobre 2026, tutte le scuole e le istituzioni educative di ogni ordine e grado resteranno chiuse nel territorio comunale di Catanzaro. La decisione è stata disposta dal sindaco con un’ordinanza contingibile e urgente, dopo la diramazione di un’allerta meteo arancione.

Il provvedimento segue il bollettino della Protezione Civile regionale, protocollo n. 823576 del 9 ottobre 2026. La chiusura riguarda gli istituti scolastici e le istituzioni educative presenti nel Comune; l’ordinanza è stata adottata per tutelare studenti, personale e famiglie in previsione delle condizioni meteorologiche segnalate.

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Attivato il Centro Operativo Comunale

Per seguire l’evoluzione del maltempo è stato attivato il COC, Centro Operativo Comunale. La struttura coordinerà il monitoraggio e i presidi necessari per la sicurezza della popolazione, della viabilità e degli spazi urbani.

Le raccomandazioni ai cittadini

L’Amministrazione comunale invita a prestare particolare attenzione negli spostamenti e a limitare quelli non necessari. La raccomandazione riguarda soprattutto i percorsi da e verso gli impianti sportivi e le aree più esposte, dove è opportuno adottare ogni cautela per ridurre i rischi per la propria incolumità.