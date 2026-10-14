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Opportunità di lavoro per categorie protette a Corigliano Rossano

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Opportunità di lavoro per categorie protette a Corigliano Rossano
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Il Centro per l'Impiego di Cosenza ha pubblicato un avviso di preselezione rivolto ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999. L'obiettivo è selezionare candidati per un posto di lavoro con il profilo di Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni. La posizione è presso la società IAS Touring S.r.l., con sede operativa a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

Dettagli dell'offerta di lavoro

La figura ricercata si occuperà della custodia di attrezzature e beni presso la sede aziendale. Si tratta di un'opportunità concreta per chi rientra nelle categorie protette e desidera inserirsi nel mondo del lavoro. La legge 68/1999 garantisce il diritto al lavoro delle persone con disabilità e di altre categorie svantaggiate, promuovendo l'inserimento lavorativo mirato.

Requisiti e modalità di candidatura

Possono presentare domanda i soggetti iscritti nelle liste del collocamento mirato che possiedono i requisiti previsti dall'avviso. Le candidature dovranno essere inviate secondo le modalità indicate nel bando, disponibile presso il Centro per l'Impiego di Cosenza e sul sito istituzionale. È importante verificare scadenze e documentazione richiesta per non perdere l'occasione.

Come ottenere ulteriori informazioni

Per chiarimenti o assistenza, è possibile contattare direttamente il Centro per l'Impiego di Cosenza o consultare la sezione dedicata agli avvisi sul portale regionale. L'ufficio fornirà supporto nella fase di presentazione delle domande e nella verifica dei requisiti.


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Argomenti:
collocamento mirato categorie protette avviso preselezione cosenza corigliano-rossano touring personale qualificato custodia beni legge 68/1999 offerte lavoro

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