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Opportunità di lavoro per categorie protette a CS: avviso di preselezione per addetti agli affari generali

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Opportunità di lavoro per categorie protette a CS: avviso di preselezione per addetti agli affari generali
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Il Collocamento Mirato di Cosenza ha pubblicato un avviso di preselezione per la presentazione di candidature da parte di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999. La ricerca riguarda n. 1 profilo di Addetti agli affari generali da avviare presso la società Esperia S.r.l., con sede operativa a Paola (CS).

Dettagli dell'offerta di lavoro

L'opportunità è rivolta a persone iscritte nelle liste del collocamento mirato e che rientrano nelle categorie protette previste dalla normativa. Il profilo richiesto è quello di Addetto agli affari generali, una figura che si occupa di supporto amministrativo e organizzativo.

La società Esperia S.r.l. cerca una persona da inserire nel proprio organico presso la sede di Paola, in provincia di Cosenza. La posizione è a tempo indeterminato o determinato? Non è specificato nell'avviso, ma si tratta di un'opportunità concreta per chi è alla ricerca di un impiego.

Requisiti e modalità di candidatura

Per partecipare alla selezione, è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 68/1999 e iscritti negli elenchi del collocamento mirato. Le modalità di presentazione delle candidature sono indicate nell'avviso pubblicato dal Centro per l'Impiego di Cosenza. Gli interessati possono rivolgersi direttamente al Centro per l'Impiego per ulteriori informazioni.

Si consiglia di consultare il sito istituzionale o recarsi presso gli uffici competenti per conoscere le scadenze e le procedure dettagliate.

Come ottenere ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli sull'avviso di preselezione, è possibile contattare il Collocamento Mirato di Cosenza o consultare la pagina dedicata sul sito della Regione Calabria. L'offerta rappresenta un'occasione importante per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette.


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