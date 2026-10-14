Opportunità di lavoro per categorie protette a Reggio Calabria con Alleanza Assicurazioni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Centro per l'Impiego di Reggio Calabria, afferente al Settore 7 - Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro e Collocamento Mirato, ha indetto un avviso pubblico di preselezione per l'assunzione di un agente assicurativo presso la sede di Reggio Calabria della società Alleanza Assicurazioni SPA. Il posto è riservato alle categorie di cui all'articolo 18 della Legge 68/99, che disciplina il collocamento obbligatorio delle persone con disabilità e di altre categorie protette.

Un'opportunità concreta nel settore assicurativo

La posizione offerta riguarda l'attività di agente assicurativo, un ruolo che richiede competenze commerciali e relazionali per la promozione e la vendita di prodotti assicurativi. L'azienda Alleanza Assicurazioni SPA, parte del gruppo Generali, è una delle principali compagnie assicurative in Italia e offre un percorso di inserimento strutturato.

Il collocamento mirato è uno strumento previsto dalla legge per favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, garantendo loro pari opportunità di accesso al mondo del lavoro. Attraverso questo avviso, il Centro per l'Impiego di Reggio Calabria selezionerà i candidati idonei a ricoprire il ruolo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono partecipare alla preselezione i soggetti iscritti nelle liste del collocamento mirato e appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 della Legge 68/99. Tra queste rientrano, ad esempio, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, nonché i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro.

Per informazioni dettagliate sui requisiti specifici e sulle modalità di presentazione della domanda, è possibile consultare l'avviso integrale pubblicato dal CPI di Reggio Calabria o contattare direttamente gli uffici competenti.

Come candidarsi

Gli interessati devono presentare la propria candidatura secondo le indicazioni fornite nell'avviso pubblico. È importante rispettare i termini e le procedure stabilite per non incorrere in esclusioni. La selezione avverrà tramite una preselezione curata dal personale del Centro per l'Impiego, che valuterà i curricula e le competenze dei candidati.

Questa iniziativa rappresenta un'occasione significativa per chi cerca un'opportunità lavorativa nel settore assicurativo e rientra nelle categorie protette, contribuendo a promuovere l'inclusione lavorativa sul territorio calabrese.