Opportunità di lavoro per geometra topografo a Cinisello Balsamo con la Carnovale Costruzioni srl

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Il Centro per l'Impiego di Vibo Valentia, nell'ambito del Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro e Collocamento Mirato, ha indetto un avviso pubblico di preselezione per l'assunzione di un tecnico delle costruzioni civili – geometra topografo. La posizione è riservata alle categorie protette ai sensi dell'articolo 18 della Legge 68/1999, che disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

La sede di lavoro indicata è Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, mentre l'azienda richiedente è la Carnovale Costruzioni srl, impresa operante nel settore edile. La selezione è finalizzata all'inserimento di una figura professionale con competenze specifiche nel campo della topografia e delle costruzioni civili.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono presentare domanda i candidati che rientrano nelle categorie protette di cui all'art. 18 della Legge 68/1999, ovvero persone con disabilità che abbiano i requisiti richiesti per la mansione. È necessario possedere un diploma di geometra o titolo equipollente, oltre a competenze tecniche in materia di topografia e costruzioni civili. La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo il modello allegato all'avviso pubblico e inviata secondo le modalità indicate dal CPI di Vibo Valentia.

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Come candidarsi e scadenze

Gli interessati possono consultare l'avviso pubblico integrale e scaricare la domanda di partecipazione presso il Centro per l'Impiego di Vibo Valentia o sul sito istituzionale della Regione Calabria. È fondamentale rispettare i termini di scadenza indicati nell'avviso per la presentazione della candidatura. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il CPI di Vibo Valentia o l'ufficio Collocamento Mirato competente.

Un'opportunità nel settore edile per le categorie protette

L'offerta rappresenta una concreta occasione di inserimento lavorativo per i professionisti tecnici appartenenti alle categorie protette, in un'azienda attiva nel comparto delle costruzioni. La Carnovale Costruzioni srl cerca un geometra topografo da impiegare nel cantiere di Cinisello Balsamo, offrendo un contratto conforme alla normativa vigente. La selezione avverrà attraverso una preselezione curata dal Centro per l'Impiego, che valuterà i curricula e le esperienze dei candidati.