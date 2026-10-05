Opportunità di lavoro per persone con disabilità a Cosenza: due posti come addetti alle pulizie

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Il Collocamento Mirato di Cosenza ha diffuso un avviso di preselezione rivolto alle persone con disabilità iscritte agli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 68/1999. L'opportunità riguarda due posizioni per il profilo di Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali.

Dettagli dell'offerta di lavoro

Le figure selezionate saranno inserite presso la società Egea Global Services S.r.l., con sede operativa nel comune di Villapiana, in provincia di Cosenza. Si tratta di un'occasione concreta di inserimento lavorativo per le persone con disabilità residenti nel territorio e iscritte al collocamento mirato.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono presentare la propria candidatura le persone con disabilità di cui all'art. 1, comma 1, della L. 68/1999, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'avviso. La procedura di preselezione è curata dal Centro per l'Impiego di Cosenza. Gli interessati dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'avviso ufficiale, disponibile presso gli uffici competenti e sui canali istituzionali.

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Come inviare la candidatura

Per candidarsi, è necessario seguire le modalità specificate nell'avviso di preselezione. Le domande dovranno essere presentate secondo le tempistiche e le procedure indicate, pena l'esclusione. Si consiglia di consultare il testo integrale dell'avviso per ogni dettaglio utile, compresi i requisiti, i documenti da allegare e le scadenze.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Centro per l'Impiego di Cosenza o consultare il sito web della Regione Calabria nella sezione dedicata al collocamento mirato. L'avviso di preselezione è pubblico e accessibile a tutti gli aventi diritto.