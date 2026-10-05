Nuova opportunità di incarico dirigenziale presso la Regione Calabria

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La Regione Calabria ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di un dipendente appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. L'obiettivo è conferire un incarico di 3° livello di graduazione per il supporto al Coordinamento del Centro di Responsabilità del PSP – CSR Calabria 2023/2027, Intervento A.T. (Assistenza Tecnica).

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono partecipare i dipendenti in servizio presso il Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità. L'incarico avrà durata fino al 31/12/2026.

Scadenza e presentazione della domanda

La scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissata a 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso. Gli interessati possono trovare ulteriori informazioni presso gli uffici regionali competenti.

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Contesto e finalità dell'incarico

L'incarico rientra nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSP) della Calabria per il periodo 2023/2027 e mira a garantire un efficace coordinamento delle attività di assistenza tecnica. La selezione è rivolta a personale interno con comprovata esperienza nel settore.