Nuova opportunità di incarico dirigenziale presso la Regione Calabria
La Regione Calabria ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di un dipendente appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. L'obiettivo è conferire un incarico di 3° livello di graduazione per il supporto al Coordinamento del Centro di Responsabilità del PSP – CSR Calabria 2023/2027, Intervento A.T. (Assistenza Tecnica).
Requisiti e modalità di partecipazione
Possono partecipare i dipendenti in servizio presso il Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità. L'incarico avrà durata fino al 31/12/2026.
Scadenza e presentazione della domanda
La scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissata a 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso. Gli interessati possono trovare ulteriori informazioni presso gli uffici regionali competenti.
Contesto e finalità dell'incarico
L'incarico rientra nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSP) della Calabria per il periodo 2023/2027 e mira a garantire un efficace coordinamento delle attività di assistenza tecnica. La selezione è rivolta a personale interno con comprovata esperienza nel settore.
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