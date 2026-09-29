Miss Italia 2026 Sarah Rizea alla Scala per la festa della Polizia di Stato

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Sarah Rizea alla Scala con le Fiamme Oro per la festa della Polizia di Stato

Miss Italia 2026 partecipa alle celebrazioni di San Michele Arcangelo a Milano tra sport, musica e incontri dedicati ai giovani

Sarah Rizea, eletta Miss Italia 2026 pochi giorni fa, ha preso parte a Milano alle celebrazioni di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La diciottenne, atleta della Nazionale di nuoto artistico e tesserata con le Fiamme Oro, era al Teatro alla Scala insieme a una rappresentanza del gruppo sportivo.

Per Rizea è stata un’occasione particolare: partecipare a un evento istituzionale con il gruppo di cui fa parte, questa volta dopo aver conquistato anche la corona di Miss Italia. La giovane atleta ha ottenuto il titolo nazionale il 21 settembre, presentandosi alla finale con la fascia di Miss Liguria. missitalia.it

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Dalla celebrazione religiosa alla cerimonia alla Scala

La giornata milanese si è aperta con la celebrazione dedicata a San Michele Arcangelo ed è proseguita al Teatro alla Scala, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il programma ha riunito riconoscimenti, momenti musicali e iniziative rivolte alla cittadinanza. La ricorrenza del patrono si celebra il 29 settembre: è distinta dall’anniversario della fondazione della Polizia di Stato. poliziadistato.it

Tra i partecipanti anche studenti delle scuole superiori del territorio. L’incontro con gli agenti ha dato spazio a temi vicini alla loro esperienza quotidiana, dalla sicurezza stradale e ferroviaria al cyberbullismo, fino alla sicurezza informatica e all’inclusione.

La musica della Polizia di Stato sul palco

Al Teatro alla Scala si è esibita la Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi. Il concerto, condotto da Rudy Zerbi con la partecipazione di Noemi, ha visto anche le esibizioni del soprano Maria Agresta, del tenore Vittorio Grigolo e del violinista Alessandro Quarta.

La musica ha accompagnato una giornata pensata anche per avvicinare istituzioni e cittadini, affiancando ai momenti ufficiali le testimonianze e il dialogo con i più giovani.

Sarah Rizea, lo sport oltre la fascia di Miss Italia

La presenza di Rizea con le Fiamme Oro richiama un aspetto centrale del suo percorso. La nuova Miss Italia pratica nuoto artistico ad alto livello e nel suo palmarès figurano, tra gli altri risultati, un argento europeo e un bronzo ai Mondiali giovanili. Dietro la recente notorietà c’è dunque una carriera costruita con allenamenti, gare e lavoro di squadra. missitalia.it

Rizea ha raccontato di essersi sentita «onorata e commossa» per l’invito alla festa del patrono della Polizia di Stato. Ha descritto come particolarmente emozionante il momento in cui Rudy Zerbi ha pronunciato il suo nome e lei si è alzata per salutare il pubblico della Scala.



